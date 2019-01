El juez César Sahuanay defendió la decisión de su sala. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

La Segunda Sala Penal de Apelaciones defendió su decisión de separar a Richard Concepción Carhuancho del caso de Keiko Fujimori al conceder la recusación solicitada por la defensa de Jaime Yoshiyama. En una conferencia de prensa, el presidente de la sala, César Sahuanay, aseguró que no era necesario hacer una audiencia para oír los argumentos de las partes, como ha criticado la Fiscalía, pero que esta tampoco la solicitó.

“No es necesario convocar a una audiencia para resolver una recusación”, dijo Sahuanay. Sin embargo, tras asegurar que el Ministerio Público sí tenía conocimiento de que la sala iba a pronunciarse sobre este pedido, agregó que “excepcionalmente” se puede convocar a audiencia para recusación si las partes lo piden, pero que la Fiscalía no lo hizo. “Si el Ministerio Público tenía conocimiento, si quería audiencia, pudo pedirlo en su momento. No lo hizo, así de enfático, no lo hizo”.

En su resolución, la sala que recursó a Richard Concepción Carhuancho argumentó que sus declaraciones tras el cese -luego revocado- de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato, según las cuales esto "confirmaba la captura" del Ministerio Público de parte de un partido político, ponían en duda su imparcialidad en este caso. Durante la conferencia, los jueces reprodujeron las declaraciones de la polémica.

Sahuanay aseguró también que la recusación no implica que el caso quedará en el vacío, ya que otro juez se hará cargo de mismo y porque el fiscal seguirá siendo José Domingo Pérez.



Reacciones

El equipo especial del caso Lava Jato del Ministerio Público ha anunciado que pedirá la anulación de la recusación de Richard Concepción Carhuancho. En diálogo con RPP Noticias, Rafael Vela criticó la decisión de la sala por no haber escuchado sus arguementos y dijo que han abierto la posibilidad de que el nuevo juez del caso cese la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo a la prensa esta mañana que está "totalmente en desacuerdo" con la recusación de Richard Concepción Carhuancho del caso. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, manifestó que "lamenta" la separación del magistrado “por dar declaraciones que no abonan a su labor como juez, ya que la fundamentación y firmeza de sus resoluciones hablan por sí mismas".