Jueza Jéssica León Yarango en conferencia de prensa. | Fuente: RPP Noticias

La jueza Jéssica León Yarango, integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que declaró fundado la recusación contra el magistrado Richard Concepción Carhuancho, rechazó tener vínculos con la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"Voy a negar rotundamente cualquier vinculación con 'Los Cuellos Blancos'. La fiscal a cargo de la investigación en el informe que ha emitido en ningún momento me menciona. En segundo lugar, no he recibido ninguna notificación del Ministerio Público para que pueda brindar una declaración si es que ellos lo consideran. En tercer lugar, el órgano de control en ningún momento ha indicado que tengo que hacer algún descargo", dijo.

Por su parte, el juez César Sahuanay, presidente de la Sala, agregó que este argumento de la Fiscalía fue planteado en una recusación anterior, la cual fue desestimada por una Sala integrada por la presidenta de la Corte Superior de Justicia. En ese sentido, señaló que esta acusación ya fue resuelta y lamentó que "resoluciones con autoridad de cosa juzgada se vuelvan a ventilar en los medios".

León Yarango es investigada por la OCMA debido a las llamadas telefónicas que le hizo el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos, actualmente preso de manera preventiva por ser presunto integrante de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. La magistrada también era cercana a César Hinostroza e incluso fue parte de un grupo de chat denominado ‘Amigos de Cesitar H’ en el cual se coordinó la celebración por el cumpleaños del hoy destituido juez supremo.

Sala defiende su resolución

La Segunda Sala Penal de Apelaciones defendió su decisión de separar a Richard Concepción Carhuancho del caso de Keiko Fujimori al conceder la recusación solicitada por la defensa de Jaime Yoshiyama. En una conferencia de prensa, el presidente de la sala, César Sahuanay, aseguró que no era necesario hacer una audiencia para oír los argumentos de las partes, como ha criticado la Fiscalía, pero que esta tampoco la solicitó.

“No es necesario convocar a una audiencia para resolver una recusación”, dijo Sahuanay. Sin embargo, tras asegurar que el Ministerio Público sí tenía conocimiento de que la sala iba a pronunciarse sobre este pedido, agregó que “excepcionalmente” se puede convocar a audiencia para recusación si las partes lo piden, pero que la Fiscalía no lo hizo. “Si el Ministerio Público tenía conocimiento, si quería audiencia, pudo pedirlo en su momento. No lo hizo, así de enfático, no lo hizo”.

En su resolución, la sala que recursó a Richard Concepción Carhuancho argumentó que sus declaraciones tras el cese -luego revocado- de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato, según las cuales esto "confirmaba la captura" del Ministerio Público de parte de un partido político, ponían en duda su imparcialidad en este caso. Durante la conferencia, los jueces reprodujeron las declaraciones de la polémica.