Roxana del Águila descarta haber ayudado a Roberto Siucho en su proceso de desnacionalización: "Nunca tuve ningún tipo de injerencia"

Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, calificó como una "infamia" que haya tenido alguna participación para ayudar al futbolista Roberto Siucho en su proceso de desnacionalización. Ella reconoció que tuvo una reunión con Andrés Hurtado y el deportista en su vivienda, pero descartó que haya agilizado algún proceso.

"En el año 2023 el Ministerio del Interior le devolvió la nacionalidad al señor Siucho. En el caso del señor (Thiago) Cantoro es el presidente de la República el que le da el título de la nacionalidad. En todos los casos yo no tengo en absoluto ningún tipo de injerencia", afirmó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Del Águila precisó que ese encuentro con Roberto Siucho se dio en el 2019, además indicó que Andrés Hurtado la sorprendió al visitar su casa junto al futbolista.

"No tocamos el tema de la nacionalidad o la renuncia de la misma. Estaba en familia, con mi esposo, entonces no me hubiera imaginado que me pida algo estando mi esposo ahí en mi casa. Me presenta a este joven, muy atento por cierto. Fue muy corta la visita. Él nos dice ahí que se irá como chino", manifestó

Roxana del Águila precisó que la renuncia a una nacionalidad no es un tema engorroso como se piensa. Según comentó, se trata de una corta solicitud escrita.

"Migraciones no tiene nada que ver con el otorgamiento de una nacionalidad de otro país. La renuncia de la nacionalidad peruana es a través de un documento, que es como la salida de un trabajo: una sola página donde expresa su deseo de renunciar a la nacionalidad, da sus datos personales, es parte del procedimiento. En el país es muy extraño porque las personas que renuncian son a lo mucho cuatro, quizás", indicó.

La exfuncionaria abordó con más detalles el caso de Thiago Cantoro, pues un informe del programa 'Beto a Saber' la señala como la responsable de gestionar en tiempo récord la nacionalidad peruana para el hijo de Mauro Cantoro. Sin embargo, ella aclaró que el asunto lo vio el entonces presidente Francisco Sagasti.

"Se ha hecho referencia al señor Cantoro y él, la ley de la nacionalidad, si mal no recuerdo es el artículo 5 que establece que los deportistas calificados pueden recibir la gracia presidencial. El señor Cantoro no fue titulado por Migraciones sino por el mandatario Francisco Sagasti y por el ministro del Interior. Esas decisiones son vistas por la Presidencia de la República", añadió.



El caso

Ana Siucho, esposa de Edison Flores, indicó la semana pasada en una entrevista con el periodista Beto Ortíz que su hermano, el futbolista Roberto Siucho, necesitaba con urgencia viajar a China y debía agilizar su proceso de desnacionalización. Por ello, señaló que se contactaron con Andrés Hurtado, quien habría sido el nexo con la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de agilizar ese proceso.