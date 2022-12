Poder Judicial interpuso medida contra sobrino de Castillo Terrones | Fuente: Andina

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó 36 meses de impedimento de salida del país en contra de Rudbel Oblitas Paredes, sobrino del expresidente Pedro Castillo. Oblitas Paredes es investigado por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

La investigación que se le sigue a Oblitas Paredes incluye también a los prófugos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez por el caso 'Provias Descentralizado - Puente Tarata'.

#LoÚltimo Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la @CSJdeLima dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra Rudbel Oblitas Paredes, investigado por los delitos de colusión y otros en agravio del Estado pic.twitter.com/thaVcjEjuv — CSJ de Lima (@CSJdeLima) December 9, 2022

José Fernández Latorre afirmó que Rudbel Oblitas le pidió dinero

De acuerdo con el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Luis Fernández Latorre, Rudbel Oblitas le habría pedido dinero a fin de evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

"Este señor llega a mi oficina acompañado del señor Walter Ayala (exministro de Defensa), el señor Henry Shimabukuro. Lo vi con una postura de soberbia o pensaba que al frente tenía a un director de esos que agachan la cabeza. Me pidió 100 mil soles, porque dijo que tenía que arreglar un reportaje sobre su tío y que los necesitaba de manera urgente", reveló.

"A mí, el señor Rudbel Oblitas me ha solicitado dinero. No ha venido un tercero para decir que viene de parte de Rudbel Oblitas, no. Él ha venido directamente a mi despacho", agregó.