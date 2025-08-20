Secretario general de Perú Primero considera que vida de Vizcarra estaría "en peligro" si es cambiado a un penal común

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Figueredo, secretario general del partido político Perú Primero, expresó su rechazo a la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de anular la resolución que clasificó al expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo para que cumpla los cinco meses de prisión preventiva que se le impuso por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’.

En declaraciones a RPP, el representante de la agrupación política fundada por Martín Vizcarra dijo estar sorprendido por esta decisión, la cual dijo que fue realizada de oficio. Según indicó, si el exmandatario es trasladado a un establecimiento penitenciario común su vida estaría en peligro.

“No queremos creer, porque sería ya inverosímil que la vida del presidente sea puesta en peligro al ponerlo en un establecimiento penal común. Si existe el penal de Barbadillo, es justamente para los altos funcionarios, expresidentes, que requieren una protección especial, no lo queremos creer. Estamos completamente consternados, queremos creer que esto no va a llegar a que sea trasladado a otro penal”, dijo.

Pide que se resuelva apelación con celeridad

En esa línea, Figueredo consideró que la nueva junta encargada de definir esta situación del exmandatario deberá ratificar que permanezca en el Penal de Barbadillo para cumplir la medida en su contra. Asimismo, hizo un llamado al Poder Judicial para que se defina la apelación presentada a los cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra.

“No quiero creer, quiero pensar bien, quiero creer que esta nueva junta va a ratificar lo que hizo la anterior y va a establecer que el presidente pueda seguir cumpliendo estos cinco meses, que, además, son injustas y sobre la cual ya hemos presentado ayer mismo la apelación. Además, con la apelación en 20 o 25 días esto se debe resolver y eso es lo que exigimos al Poder Judicial, que se resuelva de manera muy rápida la apelación”, indicó.

Decisión del INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró nula la Clasificación de Internos que hizo el pasado 14 de agosto para trasladar al exmandatario Martín Vizcarra al fundo Barbadillo y en su lugar consideran enviarlo a otro penal para que cumpla los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial la semana pasada.

RPP tuvo acceso al documento donde la entidad justificó esta decisión señalando que hay irregularidades en la clasificación al exjefe de Estado y además que no cumplía con la exigencia establecida en el literal k, numeral 6.2 de la Directiva 006-2023 INPE.

El INPE designó a tres funcionarios quienes se encargarán de formar una nueva Junta de Clasificación para analizar y definir el lugar donde estará recluido Martín Vizcarra en las próximas horas.