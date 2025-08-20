INPE anula resolución que dispone internamiento de Martín Vizcarra en penal de Barbadillo

La insitución declaró nula la Clasificación de Internos que ordenó enviar al exmandatario al fundo Barbadillo. En ese sentido, criticó que se conforme otra comisión para asignarlo a un centro penitenciario común.
El INPE declaró nula la Clasificación de Internos que hizo el pasado 14 de agosto para trasladar al exmandatario Martín Vizcarra al fundo Barbadillo y en su lugar consideran enviarlo a otro penal para que cumpla los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial la semana pasada.
