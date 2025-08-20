Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El INPE declaró nula la Clasificación de Internos que hizo el pasado 14 de agosto para trasladar al exmandatario Martín Vizcarra al fundo Barbadillo y en su lugar consideran enviarlo a otro penal para que cumpla los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial la semana pasada.

Más información en breve.

INPE anula resolución que dispone internamiento de Martín Vizcarra en penal de Barbadillo