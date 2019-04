Sergio Tejada: "Alan García no puede negar que tres personas de su máxima confianza habrían recibido sobornos”

Sergio Tejada habló sobre las investigaciones del caso Odebrecht. | Fuente: Andina

El excongresista nacionalista Sergio Tejada, titular de la llamada ‘Megacomisión’ que investigó el segundo gobierno aprista, aseguró que Alan García no puede negar que Jorge Cuba, Miguel Atala y Luis Nava, tres personas cercanas a él y de su máxima confianza, están involucrados en presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

“Lo que él no puede negar es que al menos tres personas de su máxima confianza habrían recibido sobornos de Odebrecht. Jorge Cuba, amigo muy cercano, amigo de su pareja. Miguel Atala, también muy cercano a él. Luis Nava, su secretario personal por cinco años prácticamente”, recordó en entrevista con RPP Noticias.

“Son personas cercanas que han sido involucradas por Odebrecht en los presuntos pagos. Es muy difícil pensar que no sabía. Sus mejores amigos se corrompían y él no sabía nada”, señaló, tras resaltar que los tres personajes mencionados tienen una particularidad: no tenían capacidad de decisión.

Tejada apuntó que Alan García no ha marcado una radical distancia respecto a estos personajes, a diferencia de otros exfuncionarios de su gobierno involucrados en presuntos casos de corrupción.

“Hay una actitud diferente cuando se trata de Atala y de Nava, porque son amigos muy cercanos a García. En otros casos, ha dicho de frente que “estas no son mis ratas, estos desgraciados que paguen, que respondan”. En este caso, no”, comentó.

“En varias oportunidades, cuando le han preguntado por Atala, ha dicho que no se va a pronunciar. Ahora (con Nava), de igual manera. No quiere chocar con ellos. Razones tendrá”, sentenció.



El excongresista también habló del nombramiento de Luis Nava como ministro de la Producción apenas tres meses antes del final del segundo gobierno de Alan García. En su opinión, esto buscó “protegerlo”.

“Lo que la gente comentaba en ese momento es que se buscaba una protección a Nava porque como secretario de Palacio no tiene derecho a antejuicio. Entonces, como ministro, tiene un periodo de cinco años de derecho a antejuicio. Me parece que ese era el objetivo”, refirió.

Sergio Tejada habló sobre la “militancia” de Luis Nava y se mostró preocupado de que se “inmole” para proteger al líder aprista. “Recuerden que pasó por (Miguel) Facundo Chinguel. Está en la cárcel, va a cumplir su condena y no ha querido decir nada sobre si tuvo órdenes superiores”, sostuvo.