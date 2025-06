Tomás Gálvez dice que Delia Espinoza se negó a recibirlo para su reincorporación como fiscal supremo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Yo estoy habilitado con título de fiscal supremo y la tradición es que los fiscales supremos no necesitan cita", dijo Tomás Gálvez | Fuente: Andina

El fiscal supremo Tomás Gálvez cuestionó que la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, se haya a negado a atenderlo para oficializar su restitución en el cargo luego de que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia en la que anula su destitución.

No obstante, Gálvez admitió haber acudido a Espinoza sin una cita previa y señaló que se le había comunicado que sería atendido este viernes 20 de junio.

"Acabo de salir del Ministerio Público, donde he ido a hablar con la señora fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que lleve a cabo mi reincorporación dispuesta por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ella se niega a incorporarme sin ninguna razón y se niega a atenderme, lo cual se niega un delito claro y evidente de resistencia a la autoridad", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Yo estoy habilitado con título de fiscal supremo y la tradición es que los fiscales supremos no necesitan cita para conversar entre fiscales supremos o el fiscal de la Nación. Eso nunca ha existido. Y ahora dice que me va a atender el viernes. Veremos si me atenderá", agregó.

"Yo estoy habilitado con título de fiscal supremo y la tradición es que los fiscales supremos no necesitan cita", dijo Tomás Gálvez | Fuente: RPP

"El congreso tiene que tomar acciones"

Más adelante, Gálvez invocó al Congreso de la República para que intervenga, pues consideró que Delia Espinoza no está capacitada para ejercer el cargo de fiscal de la Nación.

"Invoco a las autoridades que tienen que hacer el control. Una funcionaria no puede estar en el cargo y pretender hacer lo que ella quiere. El Congreso tiene que tomar acciones y tomar la decisión que corresponda, porque esta señora no está capacitada para ejercer el cargo ni entender la naturaleza de la función. En el marco de la reforma de la institución, lo más inmediato que se tiene que hacer es retirar a esta señora", culminó.