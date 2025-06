Tomás Gálvez reitera que Patricia Benavides no puede ser titular del Ministerio Público: "Se le incorpora como fiscal suprema y punto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tomás Gálvez, actual fiscal supremo titular, aseguró nuevamente que el retorno de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público no sería viable pese a la decisión que tomó la Junta Nacional de Justicia.

"Al reponerla como fiscal de la Nación no era posible, por eso dije es inejecutable, porque se tiene una fiscal de la Nación elegida legítimamente. Entonces viene una fiscal de la Nación, perfecto, pero como hay una sola vacante y esa está ocupada entonces no hay cupo. (A Patricia Benavides) se le incorpora como fiscal suprema y punto", sostuvo en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Gálvez manifestó que tanto Benavides como él deben estar como fiscales supremos, pero recalcó que la prioridad en ese caso sería a su favor porque la resolución de la ex fiscal de la Nación es administrativa.

"Si se trata de prioridad, yo tendría que incorporarme en primer lugar por la sencilla razón de que (en el caso de Patricia Benavides) se trata de una resolución administrativa que todavía puede ser impugnada. Lo mío es del Tribunal Constitucional que tiene prioridad a todas las otras resoluciones. Yo tengo que entrar necesariamente, pero Patricia también", indicó.

Denunciaría a Delia Espinoza

Por otro lado, Gálvez dijo que presentará una denuncia contra la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por desobediencia a la autoridad. Según señaló, tomará esa medida porque ella no ha cumplido con atenderlo para oficializar su retorno como fiscal supremo pese a que la JNJ restituyó su cargo.

"Si no me ha reincorporado ella ha cometido delito y tengo que denunciarla. Ya no tengo que hablar con ella tampoco... Los delitos se tienen que denunciar. Solo contra mi, Delia Espinoza ha cometido una infracción constitucional por inmiscuirse en un caso que está pendiente ante el Congreso, ha cometido abuso de autoridad en ese caso y avocamiento indebido. En este, desobediencia a la autoridad, al Tribunal Constitucional", expresó.