Tras muertes en protestas, Fuero Militar Policial asegura que “no juzga delitos comunes previstos en el Código Penal”

El Fuero Militar Policial (FMP) emitió un comunicado en el que aseguró que es un órgano constitucionalmente autónomo y en ejercicio de sus funciones “investiga y sanciona los delitos de función cometidos por el personal militar y policial en situación de actividad, conforme lo previsto en el Código Penal Militar Policial y según lo establece la Constitución”.

En el documento, la justicia militar recordó que “no juzga delitos comunes, previstos en el Código Penal Común, tampoco a civiles y a militares y policías en situación de retiro”.

Este comunicado fue publicado tras las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró haber conversado con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el fin de que sea esta las instancia que investigue las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales, que a la fecha suman 26, según cifras oficiales.

“Ante los hechos ocurridos en las diversas regiones del país como consecuencia de las manifestaciones sociales, la Fiscalía Militar Policial en el ejercicio de sus funciones, llevará a cabo las investigaciones pertinentes contra los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que resulten responsables de delitos de función”, refirió.

El FMP precisa en el comunicado que un delito de función "es toda conducta ilícita cometida por un militar y policía en actividad que atente contra los bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funcionamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú".

Finalmente el FMP lamentó "profundamente el fallecimiento de los ciudadanos durante las protestas sociales y rechaza cualquier acto de violencia que afecte la vida y los derechos de todos los peruanos”, sentenció.

Lo dicho por Dina Boluarte

Cabe recordar que la presidenta Dina Boluarte se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que se investiguen las muertes ocurridas en las protestas en varias regiones del país.

“La Fiscalía ya ha intervenido, están haciendo las investigaciones pertinentes. Antes de venir aquí a tu estudio, me he reunido con el jefe del Comando (Conjunto) de las Fuerzas Armadas, con el que hemos conversado para que (las muertes) se pueda investigar en el fuero militar. Yo creo que ninguna muerte es aceptada y, por cierto, me duele las muertes de las personas en mitad de esta violencia”, declaró al dominical Cuarto Poder.

