TC resolverá la demanda competencial presentada por el Congreso. | Fuente: Foto: Congreso

El Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda competencial por la causal de vacancia presidencial presentada por el Poder Ejecutivo. Luego de escuchar a las partes -parte demandante, parte demandada y abogados amicus curiae-, la presidenta de este organismo, Marianella Ledesma, anunció que la causa será resuelta.

La demanda competencial fue presentada ante el Tribunal Constitucional por el procurador de Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, a fin de que el máximo organismo constitucional determine cómo debe interpretarse la causal por incapacidad moral permanente prevista en la constitución.

El procurador del Congreso, Manuel Peña Tavera, presentó los alegatos en torno a la demanda competencial, al ser notificado por el TC en condición de demandado, con lo cual queda expedito el camino que el Pleno de este organismo, luego de escuchar a las partes y de formularles consultas, resuelva la demanda.

Durante su presentación virtual ante el Pleno del TC, el procurador Luis Huerta, representante del Poder Ejecutivo, señaló que el proceso de vacancia presidencial llevado a cabo por el Parlamento "fue indebido e inconstitucional" e hizo un llamado al máximo intérprete de la Constitución a tomar medidas "a efectos de establecer medidas de reparación".

En tanto, el procurador del Congreso, Manuel Peña, consideró que la demanda debe ser declarada improcedente porque este conflicto ya no existe debido a que el primer pedido de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra -por el caso Richard Swing- fue desestimado por el Parlamento.

"El procedimiento de vacancia presidencial constituye un ejercicio regular de una competencia del Congreso de la República. En consecuencia, ese no es susceptible de menoscavar ninguna competencia propia del Poder Ejecutivo, porque el Congreso ha actuado conforme a la normatividad que establece la Constitución y su reglamento", señaló.

"Vacancia fue inconstitucional y arbitraria"

El procurador Luis Huerta, representante del Poder Ejecutivo, sustentó ante el Tribunal Constitucional la demanda competencial por la causal de vacancia presidencial llevada a cabo por el Congreso de la República en contra del expresidente Martín Vizcarra por una presunta incapacidad moral prevista en la Constitución.

El representante del Ministerio de Justicia pidió a los magistrados que determinen un alcance legal sobre lo que representa la incapacidad moral permanente y con esto se evite que la vacancia presidencial "sea usada de forma arbitraria como mecanismo de control político o de sanción para dar por concluido de forma anticipada un mandato presidencial".

Asimismo, Huerta denunció que el Congreso hizo un uso "abusivo y arbitral" de la vacancia presidencial y dio por terminado el gobierno de Martín Vizcarra, el cual debía culminar en julio del 2021. No obstante, señaló que, pese a que la justicia constitucional no pudo evitar esta situación, esto no impide que se emita una sentencia que establezca criterios.

"Esto no impide que en la sentencia a emitirse se establezcan criterios sobre el uso de la vacancia presidencial del Congreso a efectos de establecer medidas de reparación que correspondan ante una manifiesta y clarísima situación que podemos calificar como manifiesta y abierta violación a la Constitución", apuntó.

El representante del Poder Ejecutivo también destacó que la sentencia que emitirá el Tribunal Constitucional permitirá que en adelante el Congreso de la República evita utilizar la figura de la vacancia presidencial de forma "indebida e inconstitucional" para decidir de forma "unilateral" la interrupción del mandato presidencial.

"El Congreso lo que ha buscado mediante el uso de esta competencia (vacancia) ha sido evitar que el presidente pueda dirigir la política general del Gobierno durante el periodo por el cual fue elegido por mandato popular, convirtiendo a la vacancia presidencial en un mecanismo de control político, en un mecanismo de sanción", señaló.

Luego de reiterar que el Congreso de la República "ha violado la Constitución", el procurador advirtió que con la decisión del Parlamento de aceptar la renuncia del presidente encargado (Manuel Merino) y continuar con la sucesión presidencial, este poder del Estado "ha buscado reparar los efectos generados por el uso indebido de la vacancia".

"La reparación de una violación constitucional no exime de responsabilidad por el hecho ocurrido. Esta es la oportunidad para que el Tribunal Constitucional así lo establezca porque le corresponde calificar la interrupción inconstitucional y arbitraria del Gobierno elegido para el periodo 2016-2021 como una infracción constitucional", sentenció.

