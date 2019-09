José Luis Sardón, magistrado del TC. | Fuente: RPP Noticias

El magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón exhortó a la magistrada Marianella Ledesma a que se pronuncie y diga quién le ofreció que vote a favor de la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a cambio de permanecer en esta institución, tal como lo reveló en una entrevista a un medio de comunicación.

"Me parece que Marianella Ledesma debe aclarar, decir con toda precisión, quién le ha hecho semejante ofrecimiento. Me parece que es algo sumamente grave lo que ella dice y no puede ella, o el medio que ha publicado tal afirmación, dejar eso en el aire. Debe precisarse quién le transmitió semejante ofrecimiento", señaló.

En declaraciones a la prensa, consideró que, si esto es verdad, le hace "tremendo daño" al Tribunal. Sin embargo, dijo que le corresponde a la magistrada, en aras de preservar la institucionalidad, precisar quién le ha hecho esta propuesta. Sardón también cuestionó que su colega señalara que este organismo se ha convertido en un botín político.

En otro momento, el magistrado se mostró a favor de la renovación total de los integrantes del Tribunal Constitucional "porque nuestro mandato se ha vencido y estamos en una situación de incertidumbre". Al ser consultado sobre la idoneidad de los candidatos, Sardón opinó que "hay excelentes candidatos".

La revelación de la magistrada Marianella Ledesma



La magistrada Marianella Ledesma, integrante del Tribunal Constitucional, reveló que a los integrantes de este organismo les ofrecieron permanecer en sus cargos si votaban a favor de la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"No voy a ser infidente, pero es cierto. Me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica y consolidemos una posición en relación con este tema, y mi respuesta fue que eso era imposible", señaló en una entrevista con el semanario 'Hildebrandt en sus trece'.

"El mensaje era una manera de evitar los cambios, era una manera de decirme: no te cambio si votas de tal manera. Nos dijeron: si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko, no hay por qué mover el Tribunal", agregó al mismo medio.

Luego de reconocer que el Tribunal Constitucional "se ha convertido en una institución poco confiable", la magistrada señaló que la intención de "copar la institución" se desprende del querer retirar a dos magistrados "que no se pliegan a sus puntos de vista".

"Al final, el TC, destinado a metas nobles, se convierte en el gran botín político y eso pone en riesgo la independencia de la institución. Estamos contaminando la labor del Tribunal", dijo. Sin embargo, aseguró que, pese a esto, hasta ahora "el Tribunal ha funcionado".