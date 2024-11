Presidenta del TC cuestiona denuncia constitucional contra magistrados que busca su destitución

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, señaló este viernes que la congresista Elizabeth Medina, quien presentó una denuncia constitucional contra ella y tres magistrados más, no tiene "todos los datos" de la sobre votación que declaró infundada una demanda competencial del Parlamento.

Pacheco señaló que el Congreso planteó esta demanda competencial al considerar que el Poder Judicial favoreció a los magistrados de la JNJ, Aldo Vásquez e Inés Tello al reincorporarlos en sus funciones tras ser inhabilitados por el Legislativo. Sin embargo, ella recalcó que hubo el quorum correcto para emitir una decisión al respecto, pese a que tres integrantes se retiraron.

"Hemos empezado la votación con el quorum reglamentario y ellos, es verdad, se desconectaron (de la sesión), pero eso no quiebra el quorum. Entonces, se ha llevado a cabo dentro de lo que corresponde", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Luz Pacheco explicó que con las modificaciones al Código Procesal Constitucional se concretó que ahora, para decidir sobre alguna demanda competencial, es necesario solo cuatro votos en el Tribunal Constitucional y no cinco como antes.

"En ese momento hubieron cuatro votos, de acuerdo al Código Procesal Constitucional no podía darse sentencia porque se necesitan cinco votos. Por eso el colegiado anterior, no el nuestro, ya había emitido una resolución administrativa para solucionar este vacío y ahí se determinó que cuando no habían los votos suficientes para una sentencia, simplemente se publican los que se hayan conseguido", precisó.

Denuncia contra magistrados

La congresista Elizabeth Medina presentó este viernes una denuncia constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional Luz Pacheco, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa, por declarar infundada la demanda competencial presentada por el congreso contra el Poder Judicial.

La congresista del Bloque Magisterial señala en su denuncia que los integrantes del TC cometieron una infracción de los artículos 139 y 202 de la Constitución Política. Por ello, solicita la destitución de los magistrados, así como su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.

Medina, en su fundamentación, señaló que los cuatro miembros del Tribunal Constitucional emitieron su voto sobre la demanda competencial del Congreso sin que haya quórum, sabiendo de antemano que los otros tres integrantes se habían retirado de la sesión.