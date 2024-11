Presidenta del TC respondió ante Comisión de Fiscalización por reunión con Antauro Humala

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), se presentó este viernes ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, donde fue consultada sobre la reunión que sostuvo con el líder etnocacerista, Antauro Humala, y sus tres abogados, el pasado 21 de octubre en la sede del TC, ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

Durante la sesión, el presidente del referido grupo de trabajo, Juan Burgos, pidió a la magistrada que explique sobre los acuerdos y compromisos a los que habría llegado en dicho encuentro con el hermano del expresidente, Ollanta Humala.

Al respecto, Pacheco detalló que el objetivo de la reunión fue conocer el estado del expediente de Antauro Humala y su urgencia para que se considerara su inocencia en el caso ‘Andahuaylazo’, por lo que el militar en retiro purgó 17 años y ocho meses de prisión.

“Le informé que debía esperar, ya que no podía prometer que su caso se vería este año, pero que estaba en estudio. En caso de que hubiera una audiencia, se les notificaría, y si no, recibiría la decisión correspondiente”, mencionó.

Asimismo, aseguró que no se asumió compromiso alguno y que tales reuniones son de carácter informativo para orientar a los litigantes sobre los trámites en el Tribunal Constitucional.

“No se programaron reuniones posteriores ni se establecieron canales de comunicación. Para mí, no tendría sentido”, añadió.

Cabe señalar que a la sesión también fue convocado José Domínguez Pérez, fiscal provincial e integrante del Equipo Especial Lava Jato, quien solicitó a la comisión que reprograme su invitación debido a que se encuentra fuera del país.

Encuentro entre Luz Pacheco y Antauro Humala

El pasado 4 de noviembre, durante una entrevista en Ampliación de Noticias de RPP, Luz Pacheco afirmó que “nunca he negado a nadie una entrevista” en alusión a la reunión con Antauro Humala.

Reiteró que se trató de un encuentro breve en el que hablaron sobre el habeas corpus que presentó la defensa legal de Humala Tasso sobre el caso ‘Andahuaylazo’.

“Mi política, desde que fui elegida magistrada, ha sido siempre recibir a todas las personas que me pidan y tengan un juicio pendiente en el Tribunal. A raíz de estos comentarios pedí a sistemas que me diera un consolidado del número de personas que había recibido: 225. Entre esas 225, el señor Antauro Humala ha sido uno más”, declaró aquel día.

De acuerdo con su relato, los abogados de Humala Tasso reiteraron la inocencia del del exmilitar y buscan “limpiar su nombre” a través del mencionado recurso, que ingresaron al TC el 5 de septiembre del presente año.

"Hasta dónde llega mi conocimiento nunca he negado a nadie una entrevista, salvo que me quieran ir a vender algo o una cosa que no tenga sentido", señaló.

“Él ha ido porque tiene un habeas corpus en el Tribunal que ha llegado este año y la intención era, como me comentaba la abogada, era limpiar el nombre del señor Antauro. Yo le dije claramente que eso no era algo que podíamos hacer, que nosotros podíamos analizar si había motivación, pero esa es una decisión que le corresponde al Poder Judicial”, agregó.