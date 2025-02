TC rechazó habeas corpus de Vladimir Cerrón para dejar sin efecto la orden de captura en su contra

El Tribunal Constitucional rechazó una demanda de habeas corpus del prófugo líder de Perú Libre para dejar sin efecto la orden de captura que pesa en su contra para que se cumpla la condena de 3 años y 6 meses de prisión que se le impuso por el caso 'Aeródromo Wanka'.

El Tribunal Constitucional declaró 'infundada' una demanda de habeas corpus que presentó el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con la que buscaba que se deje sin efecto la orden de captura que pesa en su contra para que cumpla la condena de 3 años y 6 meses de prisión que se le impuso por el delito de colusión simple en agravio del estado a raíz del caso 'Aeródromo Wanka'.



El máximo interprete de la Carta Magna desestimó el recurso interpuesto por José Llumpo Agapito, abogado de Cerrón Rojas, el 16 de octubre 2023, contra los magistrados Chipana Guillén y Meza Reyes, jueces de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, y contra el Procurador Público del Poder Judicial por una presunta vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales.



La defensa legal de Vladimir Cerrón cuestiona que dicho tribunal superior haya ordenado que se remitan los oficios correspondientes para que se proceda con la captura de su patrocinado y su conducción e internamiento en un establecimiento penitenciario del país pese a que contra dicha sentencia se podía presentar un recurso de casación para que sea revisada por la Corte Suprema, como efectivamente ocurrió.



En ese sentido, la defensa legal de Cerrón Rojas consideró que la medida adoptada por dicha sala superior es prematura, injusta y arbitraria, por lo que demandaba que se anule esta sentencia a fin de que se emita una nueva resolución debidamente motivada.



No obstante, el Tribunal Constitucional determinó que la normativa procesal penal establece como regla que las resoluciones impugnadas mediante recurso se ejecutan provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere, salvo disposición contraria en la ley.



En ese sentido, el máximo interprete de la Carta Magna precisa que "la sentencia condenatoria fue confirmada por la sentencia de segunda instancia, en tal sentido, el favorecido ya no se encuentra en la etapa procesal en que la ejecución provisional de la pena resulta posible, pues esto solo puede ocurrir respecto de la sentencia condenatoria emitida en primera instancia y en el presente caso la condena ha sido confirmada en segunda instancia".



"Cabe destacar que el cumplimiento de lo resuelto en la citada sentencia condenatoria respecto a la ejecución de los tres años y seis meses de pena privativa de libertad contra el favorecido no se encuentra supeditado a lo que se resuelva en el recurso de casación que formuló, toda vez que la condena ha sido confirmada por el superior jerárquico. Por consiguiente, la demanda debe ser desestimada", concluye el Tribunal Constitucional.



Cabe recordar que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el miércoles 5 de marzo el recurso de casación que presentó el prófugo exgobernador Regional de Junín, Vladimir Cerrón, para que se revoque la condena de 3 años y 6 meses de prisión que se le impuso por el delito de colusión simple en agravio del estado a raíz del caso 'Aeródromo Wanka'.