Verdadero o Falso | Héctor Becerril: "Yo nunca me reuní con el jefe de una mafia [...]. En ese entonces [David Cornejo Chinguel] no tenía ningún cuestionamiento"

Fecha de declaración: 02 de abril del 2019

Héctor Becerril, congresista de la República

Contexto: Declaración a la prensa en el Congreso.

Fecha de declaración: 02 de abril del 2019

El legislador fue abordado por periodistas en el Hall de los Pasos Perdidos, donde se pronunció por la revelación hecha en un medio local. Su versión exacta fue la siguiente: “Yo nunca me reuní con el jefe de una mafia. Yo me reuní con el alcalde más importante de la provincia más importante de la región a la que represento, Lambayeque. En ese entonces no tenía ningún cuestionamiento”.

-¿No había ninguna denuncia contra el alcalde?- se le preguntó.

El parlamentario respondió:

-Que yo sepa, no.

Según la denuncia periodística, fueron cinco las veces que Becerril recibió a Cornejo en su despacho congresal. La primera de ellas el 29 de setiembre del 2016 y las otras cuatro en enero, abril, mayo y junio del 2017.

El congresista sostiene que entonces no se tenían los elementos que configuran el caso ‘Los temerarios del crimen’. “No tienen derecho de poner que me reuní con el jefe de una mafia, dando a entender a la población tácitamente que, cuando yo me reuní con él, él ya tenía estas denuncias. Y eso no es cierto”, afirmó.

El titular de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor), Juan Carrasco, es quien lleva la investigación contra la red criminal liderada por David Cornejo Chinguel y quien logró que se dicte 36 meses de prisión preventiva en su contra. Ante la consulta de OjoPúblico, Carrasco aseguró que las denuncias contra Cornejo datan del año 2015, poco después de que asumió la alcaldía de Chiclayo.

“La fiscalía de crimen organizado lo investiga formalmente desde el 2018, pero la fiscalía anticorrupción inició causas contra él desde el 2015”, señaló.

Una de estas denuncias fue por el delito contra la administración pública y aparece en la carpeta 71-2015 abierta a fines de ese año por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque. La demanda incluyó a Cornejo, al exgerente municipal Ruperto Castellanos y a la dueña del grifo El Chofer EIRL, Julia Idrogo Ramírez, por realizar compras fraccionadas de combustible valorizadas en S/ 844 mil, sin concurso público y sustentando una falsa situación de emergencia. El caso pasó a investigación preparatoria con el número 2406075500-2016-71-1 y se amplió el delito a corrupción de funcionarios.

También a fines del 2015 la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque abrió la carpeta fiscal 327-2015 para investigar a Cornejo, y a otros dos funcionarios municipales, por colusión y negociación incompatible. Se les acusó de autorizar irregularmente el pago de 1 millón de soles a Julio Otiniano Plasencia, representante del Consorcio Chiclayo, y buscado por la justicia como presunto integrante de “Los Limpios de la Corrupción”, red que lideró el también exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres.

Para el 29 de setiembre del 2016, fecha en que el congresista Becerril se reunió con Cornejo por primera vez, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios y agentes de la División de Lavado de Activos ya habían intervenido la Municipalidad de Chiclayo por el presunto delito de colusión. La diligencia había ocurrido apenas tres meses antes, el 21 de junio del 2016, y fue conducida por el fiscal Óscar Guevara Gilarmas, quien indagó la presunta sobrevaloración de una bomba hidráulica e incautó documentos.

La red criminal “Los temerarios del crimen”, que lidera el exalcalde David Cornejo, también tiene como imputados a Víctor Antonio y Segundo Wilfredo Becerril, hermanos del congresista. Precisamente, en el requerimiento de prisión preventiva contra Víctor Becerril, que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo resolvió en enero de este año, se detallan las continuas reuniones que mantuvieron Cornejo y el legislador Becerril, tanto en Lima como en Chiclayo.



En extractos de este informe fiscal, revisado para esta verificación, se incluye la declaración de testigos y colaboradores eficaces que detallan la cercana relación que tuvieron ambos personajes. Incluso un presunto encuentro que mantuvieron en setiembre del 2016, en Lima, días antes de que se reunieran en el despacho congresal. En los documentos se refiere que Becerril ofreció incluir a la Municipalidad de Chiclayo en la ampliación de la Ley de Presupuesto; mientras que uno de sus hermanos le sugirió al alcalde Cornejo que considere la participación de empresas vinculadas al partido Fuerza Popular en las licitaciones que promovería su gestión.



Estas y otras denuncias que investigó la fiscalía anticorrupción sirvieron de base para seguir la pista del caso ‘Los temerarios del crimen', cuyos integrantes lucraron con contratos y obras fraudulentas en la Municipalidad de Chiclayo. De manera que, si bien al momento de las reuniones el exalcalde David Cornejo Chinguel no estaba investigado específicamente como cabecilla de una organización criminal, ya existían los elementos que configuraron el accionar de la misma, por lo que Cornejo cumple prisión preventiva.

OjoPúblico se comunicó el martes último con el secretario del despacho del congresista Héctor Becerril, quien nos informó que todo el personal estaba en el velorio del asesinado asesor del parlamentario y que no responderían a la consulta. Su asesor de prensa apagó el celular y al cierre de esta edición ninguno de sus colaboradores pudo ser ubicado en la oficina.

En función a lo expuesto, OjoPúblico considera que la afirmación del congresista Héctor Becerril respecto a que nunca se reunió con el jefe de una mafia puesto que en ese entonces él “no tenía ningún cuestionamiento”, es engañosa.