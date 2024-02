Comandante de la PNP reitera que están muy cerca de Vladimir Cerrón: "Les aseguro que no duerme tranquilo"

Victor Zanabria, comandante de la Policía Nacional, manifestó que se encuentran cerca de capturar a Vladimir Cerrón; sin embargo, este domingo no pudo dar más detalles sobre el paradero del exgobernador regional.

El jefe policial dio una entrevista al programa Punto Final hace tres semanas y entonces aseguró que "tendrían novedades" respecto al líder de Perú Libre; sin embargo, en su visita al dominical no pudo dar razón sobre el paradero de Cerrón.

Además, minimizó el último video donde se le veia al prófugo exgobernador regional en una fiesta.

"Ese video no refleja el cansancio y la expresión de acoso que tiene por como estamos operando. Les aseguro que Vladimir Cerrón no duerme tranquilo, no tiene un teléfono, tienen que estar cambiando de lugar de vivienda cada dos o tres días. No es una persona común", expresó.

Zanabria recalcó que Cerrón "es un prófugo y esperamos dar pronto con la noticia" de su captura.

Habría fugado del país

Según el auto de allanamiento emitido por el Poder Judicial -al cual RPP tuvo acceso- se habría hecho un trámite irregular a favor de Cerrón Rojas y en el cual estaría implicado el actual superintendente nacional de Migraciones, Armando García Chunga.

Las indagaciones preliminares del Ministerio Público señalan que el líder de Perú Libre fue beneficiado con la entrega de un pasaporte irregular que se habría gestionado al interior de la sede zonal de Migraciones de Huancayo, en el 2020, cuando Katherine Sharelly Rafael Riveros ya era jefa de dicha sucursal de la entidad.

"En el 2020 tengo información de que Vladimir Cerrón tramitó su pasaporte, y en un tiempo récord le fue entregado, pero eso está sujeto a una verificación", indicó Colchado sobre el tema.