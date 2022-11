Poder Judicial evaluará desde este lunes el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. | Fuente: Andina

‘Pacientes’ y aportantes que niegan pagos. Estas son algunas de las acusaciones que recaen sobre el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien, junto a otros miembros de la cúpula del partido, afronta una investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos.

El diario Perú21 tuvo acceso a la Disposición Fiscal N°24, que expone esta y otras presuntas irregularidades que deberán ser evaluadas este lunes 14 de noviembre por el juez Jhon Pillaca, luego de que el fiscal provincial de lavado de activos Richard Rojas pidiera 36 meses de prisión preventiva para el exgobernador regional de Junín tras formalizar la investigación en su contra, en el marco del caso de financiamiento al partido Perú Libre.

Para realizar el Informe Pericial N°401-2022, incluido en el mencionado expediente fiscal, un grupo de peritos analizó los ingresos, egresos, saldos y el patrimonio vigente del líder de Perú Libre. El resultado de la investigación arrojó que, de 2010 a 2021, hay más de S/ 5 millones que no tendrían cómo sustentarse; en pocas palabras, son de “origen desconocido”.

Por ejemplo, según expone Perú21, Cerrón Rojas registró ingresos por 2.6 millones de soles en 2020. Un año después, en 2021, el monto fue de 550 mil soles. El registro de la cuantiosa suma de dinero se produjo en pleno auge de las operaciones de la supuesta red criminal denominada ‘Los Dinámicos del Centro’.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Lavado de Activos, el líder de PL sería el cabecilla de una organización criminal que habría operado desde 2010 con su candidatura al Gobierno Regional de Junín, utilizando la fachada de organización política.

Cinco fueron los objetivos de la red que lideraría Cerrón Rojas y su cúpula, según la tesis fiscal citada por Perú 21. El primero consistiría en la captación de dinero irregular procedente de presuntos actos de corrupción, como el tráfico de brevetes con ‘Los Dinámicos del Centro’ o el cobro de cupos a comerciantes de Huancayo con la red ‘Los Tiranos del Centro’.

Como segundo objetivo figura el financiamiento de las campañas, en este punto se encuentra comprometida la participación del partido Perú Libre en las Elecciones Generales 2021. Cabe precisar que el ahora presidente Pedro Castillo participó en la última contienda electoral como candidato del partido del lápiz, obteniendo una ajustada victoria sobre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

El tercer objetivo sería la adquisición de bienes muebles e inmuebles a favor de la organización política, entre ellas figura la compra del local en el distrito de Breña por un total de 220 mil dólares.

El cuarto, el incremento patrimonial de los integrantes de la presunta red criminal, ya sea con dinero, casas o vehículos. El quinto y último objetivo habría sido la financiación de los gastos de los procesos legales, como el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón, cuyo origen sería ilícito.

¿Falsos pacientes?

Vladimir Cerrón ha presentado documentación a la Fiscalía para intentar justificar sus cuantiosos ingresos. Entre ellos figura un “reporte de recibos de honorarios emitidos y cobrados de enero a junio de 2021″, que sería por sus servicios como médico. En el documento, se consignan pagos por montos que oscilan desde S/ 100 a S/ 15 000, logrando un total de S/ 25 000 en esos seis meses.

Pero lo que llama la atención es que algunas de las personas, que figuran en la relación presentada por el líder de Perú Libre, tienen la condición de investigados o testigos en la indagación. Es por eso que el Ministerio Público corroboró sus versiones sobre los pagos.

“De los que sí brindaron su declaración, estos afirmaron no haber realizado ninguna transacción u operación económica, bancaria, comercial o financiera con el líder de la presunta organización criminal”, se lee en el documento que cita Perú21.

“Ello evidencia que el investigado buscaría evitar con ello la identificación de su origen, siendo que, en la realidad, dicho dinero no puede ser justificado ni sustentado”, agrega el escrito.

Además de los pacientes que negaron los pagos a Cerrón, la Fiscalía de Lavado de Activos ha encontrado el caso de tres personas que han negado haber aportado dinero al partido del lápiz, como se expone en los documentos.

“Respecto al depósito en efectivo realizado el 11 de octubre de 2019 por US$3 mil, la testigo rechazó haber efectuado dicho depósito”, se indica sobre uno de ellos.

Mientras tanto, un cuarto testigo sí confirmó un depósito de S/500, pero precisó que esta operación no fue realizada como un “aporte voluntario, sino como una exigencia”, debido a que se encontraba trabajando en el Gobierno Regional de Junín.

Cerrón se defiende

La Fiscalía cuenta con un total de 294 elementos de convicción para sustentar el delito de organización criminal, y otros 454 por el delito de lavado de activos, de acuerdo con Perú21.

Al ser consultado sobre su situación legal, el líder perulibrista Vladimir Cerrón, anunció que acudirá a la audiencia judicial para demostrar su inocencia y, además, desmintió la hipótesis de la Fiscalía al asegurar que sus ingresos están debidamente justificados.

“Hay que tomarlo con optimismo cuando uno no debe esas cosas y todos los ingresos que tiene mi persona están debidamente justificados. En tal sentido, no tenemos por qué, vamos al debate si es pausible o no. La fiscalía puede pedir hasta el cielo, pero veremos qué dice el Poder Judicial evaluando las condiciones que se van a hacer”, dijo en una entrevista concedida a Canal N.

En tanto, la bancada de Perú Libre se solidarizó con su líder y pidió “objetividad, transparencia y respeto al debido proceso”.

Agradezco la solidaridad de la bancada perulibrista. pic.twitter.com/cbRqgrAb7x — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) November 11, 2022