PJ evaluará este miércoles nuevo pedido de Vladimir Cerrón para afrontar en libertad la investigación preparatoria

El Poder Judicial evaluará este miércoles 26 de noviembre el nuevo pedido del prófugo exgobernador Regional de Junín Vladimir Cerrón para afrontar en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.

El Poder Judicial evaluará este miércoles 26 de noviembre el nuevo pedido que hizo el prófugo exgobernador Regional de Junín Vladimir Cerrón para afrontar en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 y 30 de la mañana, el juez Leodan Cristóbal Ayala analizará la solicitud que hizo Cerrón Rojas, a través de su defensa legal, para que se varíe el mandato de prisión preventiva por 24 meses que se dictó en su contra por una medida de comparecencia dentro de esta investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.

La defensa legal de Vladimir Cerrón sustentó su pedido en el numeral 2 y 3 del artículo 255 del Código Procesal Penal que establecen que la prisión preventiva puede ser revisada de oficio por el Juez y modificada o cesada si las circunstancias que la justificaron ya no se cumplen, así como la casación número 01965 - 2022 de fecha 9 de marzo del 2023.

El juez Leodan Cristóbal Ayala escuchará este miércoles los argumentos de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión respecto al pedido de Vladimir Cerrón en los próximos días.

Cabe precisar que este es el último mandato de prisión preventiva que pesa sobre el Líder de Perú Libre, quien permanece en la clandestinidad desde el 06 de octubre del 2023 a raíz de la condena de tres años y seis meses de prisión que se dictó en su contra por el caso 'Aeródromo Wanka', fallo que fue revocado el pasado 26 de marzo por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que lo absolvió en este proceso penal.