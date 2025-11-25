Poder Judicial requirió "por última vez" la reposición de Delía Espinoza como fiscal de la Nación: da dos días de plazo a la JNJ

El Poder Judicial requirió, por última vez, a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a que, dentro de un plazo único de dos días, cumpla con reponer a Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación.



El juez constitucional de Lima Juan Torres hizo este requerimiento a dicha institución bajo “apercibimiento” o “advertencia” de remitir copias al Ministerio Público a fin de que proceda de acuerdo a sus atribuciones contra todos los que resulten responsables del incumplimiento a los mandatos judiciales



Mediante una resolución emitida este martes, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado adoptó esta medida en atención a que en sus anteriores requerimientos no se precisó el “apercibimiento” o “advertencia” para hacer efectivo dicho mandato judicial que emitió su despacho en este caso.



En la referida resolución el juez Torres Tasso también declaró “improcedente de plano” el pedido que hizo Delia Espinoza para que este martes 25 de noviembre se ejecutara la medida cautelar que ordena a la Junta Nacional de Justicia su reposición en el cargo de Fiscal de la Nación



Espinoza Valenzuela demandaba que se ordene al fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez Villegas, el cumplimiento en el día de este mandato judicial, bajo “apercibimiento” o “advertencia” de que, en caso de incumplimiento, se remitan copias certificadas al Ministerio Público, por la presunta comisión del delito contra administración pública, resistencia o desobediencia a la autoridad.



No obstante, el juez constitucional de Lima Fidel Torres precisó en su resolución que la demandante pretende desviar la ejecución del presente mandato cautelar ya no contra la demandada Junta Nacional de Justicia, sino contra el Fiscal de la Nación interino, es decir contra la institución del Ministerio Público, lo cual no obedece a los términos del mandado cautelar emitido por esta judicatura”.

El magistrado también declaró “improcedente de plano” el pedido la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia para que se realice una aclaración o precisión de la resolución ,número nueve, que emitió su despacho, el último 10 de noviembre, en la que había otorgado un plazo inicial de dos días para que cumpla con reponer a Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación.



La Procuraduría Pública de la JNJ solicitó la aclaración o precisión de dicha resolución en el sentido que si para el despacho de dicho magistrado “la Junta Nacional de Justicia tiene o no la facultad de reponer a una persona en el cargo de Fiscal de la Nación, toda vez que reponer a la señora Espinoza Valenzuela en dicho cargo conllevaría reconocer jurisdiccionalmente la facultad que tiene la Junta Nacional de Justicia de reponer a las personas en el cargo de Fiscal de la Nación”.



Al respecto, el juez Torres Tasso determinó que este caso la resolución citada no contiene ningún aspecto oscuro o dudoso pasible de aclaración o precisión, por lo cual este pedido deviene en improcedente, “más aún si tenemos en cuenta que las decisiones emitidas por los jueces obedecen a un análisis del proceso y se encuentran derivadas del análisis riguroso realizado en su tenor, desarrollado en los considerandos descritos, y por este mérito se ejecutan en sus propios términos desarrollados”



El magistrado precisó que las partes procesales tienen a disposición los medios impugnatorios que le confiere la ley para tal fin, en caso se encuentren en desacuerdo con algún extremo de la resolución emitida, debiendo ser el superior jerárquico quien resuelva en definitiva dichas pretensiones.



El juez constitucional de Lima resolvió conceder “ sin efecto suspensivo y sin calidad de diferida” la apelación interpuesta por la Procuraduría Pública de la JNJ contra la resolución número nueve remitiéndose todo lo actuado en el presente incidente cautelar a la instancia superior para que proceda conforme a sus atribuciones.



El juez Fidel Torres requirió ,por última vez, a la JNJ a que ,dentro de un plazo único de dos días, cumpla con reponer a la doctora Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación al determinar que la JNJ incumplió con la resolución que emitió su despacho el último 13 de octubre, en la que adoptó esta decisión tras declarar fundada una medida cautelar innovativa que presento la defensa legal de la doctora Espinoza Valenzuela para que se disponga su reposición como titular del Ministerio Público.