Vladimiro Montesinos no saldrá en 2026: INPE confirma nueva condena por seis años

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, informó que Vladimiro Montesinos Torres (80) seguirá recluido en el la Base Naval del Callao hasta el 2032, debido a que existe una sentencia de seis años de prisión efectiva.

En declaraciones a Radio Nacional, Paredes Yataco señaló que el exasesor de Alberto Fujimori no saldrá en libertad en 2026 a raíz de que se incorporó la citada condena a su expediente judicial.

El titular del INPE dijo que próximamente dará más detalles sobre la condena que recae contra Montesinos Torres, quien actualmente tiene dos penas acumuladas: una de 25 años por el caso Barrios Altos y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.

Con esta nueva sentencia, el exasesor presidencial dejaría la prisión a los 87 años.

En mayo de este año, César Pacheco, abogado de Montesinos Torres, dijo que presentaría una solicitud al Poder Judicial para que a su patrocinado se le aplique la Ley 32181.

Dicha norma establece que: "Los mayores de ochenta años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957".

INPE informa que continuará el convenio con la Marina

En otro momento, Paredes Yataco explicó que el convenio entre el INPE y la Marina de Guerra del Perú, que permite mantener en custodia a internos de alta peligrosidad dentro de la Base Naval, venció en junio de este año. Sin embargo, informó ya ha sido prorrogado hasta enero de 2026, mientras se evalúa una nueva ampliación.

“Hemos hecho la solicitud formal para una nueva prórroga, de modo que los cuatro reos que están ahí sigan permaneciendo en ese centro de reclusión”, señaló.

El funcionario destacó que la Base Naval del Callao seguirá siendo un centro de máxima seguridad, al encontrarse bajo el control de la Marina de Guerra del Perú.