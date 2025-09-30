Presidente del INPE: se redoblará seguridad en Penal Ancón II para traslado de Montesinos y tres cabecillas terroristas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Iván Paredes, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informó este martes que se redoblará la seguridad en un ambiente del establecimiento penitenciario Ancón II, para el traslado de Vladimiro Montesinos y tres cabecillas terroristas desde la Base Naval del Callao.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición tarde de RPP, el funcionario manifestó que esta situación se ha dado a raíz del fin de un convenio entre el INPE y la Marina de Guerra del Perú para mantener a estos internos en la Base Naval del Callao.

Según explicó, este convenio venció el mes pasado y el INPE logró que se prorrogue hasta el 12 de enero de 2026, a fin de que se pueda realizar las modificaciones necesarias en el Penal de Ancón II. Sin embargo, no dio cuenta sobre por qué no se pudo ampliar nuevamente dicho acuerdo.

“Ya no es posible otra ampliación, ya hubo varias ampliaciones anteriores y esta es la última ampliación y por eso tenemos que tomar las providencias del caso como corresponde y ubicarlos en un penal que en este caso sería Ancón II, que estamos acondicionando”, dijo.

“Este convenio es reservado, no se da a la luz y no podría manifestar ahora quiénes son los que no quieren o por tal motivo. Es algo muy reservado, el tema de los convenios nunca ha sido publicado porque son temas sumamente reservados, porque se trata de internos que son de alta peligrosidad y está en juego la seguridad nacional”, añadió.

Incrementarán seguridad

Paredes señaló también que el acondicionamiento del área a la que serán trasladados Montesinos Torres, el cabecilla emerretista Víctor Polay Campos y los cabecillas senderistas Óscar Ramírez Durand (alias Feliciano) y Florindo Eleuterio Flores Hala (alias Artemio) concluirá antes del 12 de enero y solo se procederá al traslado.

“Se va a redoblar la seguridad, se están haciendo ambientes especiales para ellos, se está acondicionando, no es que vamos a ir y a los cuatro internos los vamos a poner en un ambiente, el ambiente se está acondicionando, la infraestructura se está acondicionando”, manifestó.

En esa línea, el jefe del INPE dijo que los internos que serán trasladados cuentan con un régimen especial y que este será cumplido cuando sean trasladados al Penal de Ancón II. Asimismo, garantizó la seguridad de los penales del país.

“Hay que tener en cuenta que todos los penales o establecimientos penitenciarios son seguros, lógicamente hay que acondicionarlos bien. Ellos tienen un régimen muy especial y ese régimen también tiene que ser cumplido con el tratamiento o seguridad pertinente”, sostuvo.

"Va a ser un régimen especial para ellos, sabemos que es de alta peligrosidad, sabemos que está de por medio la seguridad nacional, pero los penales, en este caso Ancón II van a ser acondicionados como tal", agregó.