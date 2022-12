Walter Ayala asegura no estar arrepentido de haber sido ministro de Pedro Castillo | Fuente: RPP

Walter Ayala, exministro de Defensa, criticó el allanamiento realizado por la Fiscalía a su casa y oficinas por el caso de los ascensos irregulares en la PNP y Fuerzas Armadas. Además, descartó que pertenezca a una organización criminal como señala el Ministerio Público.

"Me da pena que el Ministerio Público haga conjeturas tan débiles porque yo fui ministro de Defensa, quien debe responder es el titular del Interior, no yo. Como siempre he dicho, llego al gobierno fue por una invitación del presidente Castillo porque soy un jurista conocido y estuve hasta el 14 de noviembre del 2021, de ahí nunca más he tenido algún cargo (...) Niego categóricamente que pertenezca a una organización criminal", sostuvo en el programa Todo Se Sabe de RPP.

Walter Ayala consideró que la Fiscalía actua de manera tardía y criticó que esten realizando un "maltrato psicológico" a los generales de la Policía Nacional que fueron detenidos esta mañana. En tal sentido, manifestó que el Ministerio Público está humillando a los oficiales solo para conseguir una declaración.

"Son oficiales que tienen más de 30 años de trayectoria. ¿Qué necesidad de capturarlos, humillarlos, enmarrocarlos y llevarlos como animales y encerrarlos para arrancarles una declaración al miedo? El fin no justifica los medios. Acá se está deteniendo para recién investigar", expresó.

El extitular del Mindef sostuvo que el allanamiento realizado en la mañana es demasiado tardío y criticó que lo hagan después de un año y medio. "No quiero pensar que esto sea una persecución política", indicó.

Por otro lado, mostró su apoyo al expresidente Pedro Castillo y dijo no creer que haya liderado una organización criminal. Además, afirmó no estar arrepentido de haber sido ministro en su gestión.

"No me arrepiento, pero no pensé que iba a darse mucho maltrato a la persona. Me siento maltratado porque cuando ingresé como ministro pensé en renunciar a los dos, tres días porque había una prensa feroz y pienso que eso está mal. Soy inocente, no soy ladrón. He manejado millones de soles y no he robado ningún sol, nunca he tenido una denuncia por corrupción", añadió Ayala.

"Pedro Castillo es una buena persona"

Walter Ayala también cuestionó la poca reacción del Ministerio Público con la cantidad de fallecidos que han dejado las protestas sociales de la semana pasada en el país. Sin embargo, rechazó que se pueda comparar con lo sucedido durante las manifestaciones en Pisco ocurrido en el régimen de Pedro Castillo donde murió una persona.

"Hay cerca de 30 muertos y no hay ningún detenido ¿dónde está el Ministerio Público que trabaja de manera tan eficiente? no vemos ningún detenido y la gente se está olvidando poco a poco. (sobre lo ocurrido en Pisco) No vamos a comparar una muerte con 30. Yo te hablo en cantidad, yo no te digo que no (sea importante). Pedro Castillo es una buena persona, noble. Creo en él y se ve que es un profesor rural. Si hubiese sido muy cercano al presidente hubiera continuado como ministro", puntualizó.