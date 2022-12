Mario Amoretti sobre caso de Walter Ayala | Fuente: RPP

El abogado penalista Mario Amoretti se mostró extrañado con el comportamiento de la Fiscalía, que incautó la vivienda y oficina del exministro de Defensa Walter Ayala pero no solicitó la detención preliminar en su contra. No obstante, enfatizó en que el extitular del Mindef debe haberse acogido a la colaboración eficaz en el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

"Llama la atención que no hayan pedido la detención preliminar. Desde el momento en que se pide un allanamiento e incautación, lo usual y lo normal es que se pida la detención preliminar de la persona que se está pidiendo el allanamiento. Una de las razones puede ser que, como abogado, se haya acogido a la colaboración eficaz. Indudablemente, sabe que existen pruebas o evidencias o indicios razonables de que esté involucrado en estos actos delictivos y lo que más le conviene es acogerse a la colaboración eficaz, puesto que él ha intervenido en estos actos delictivos y lo único que le convendría es acogerse a este beneficio con la finalidad de reducir su pena", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Esta situación irregular o ilegal de Ayala ya se venía comentando desde hace tiempo con unas declaraciones de Bruno Pacheco y Beder Camacho, donde manifestaban que había intervenido en estos ascensos ilegales y lógicamente que recibió determinadas sumas de dinero. La Fiscalía ha estado recaudando pruebas, declaraciones y corroborando estas declaraciones de Bruno Pacheco y Beder Camacho. Y entiendo que ya ha llegado a la convicción de que él está seriamente comprometido, motivo por el cual recurre el fiscal supremo al juez con la finalidad de que se le autorice un allanamiento e incautación de sus bienes", agregó.

El jurista mencionó que podríamos estar ante un delito de corrupción, cuya pena máxima excedería los 8 años. Asimismo, remarcó que estas circunstancias podrían tener implicancias en el caso contra el expresidente Pedro Castillo.

"Aquí estamos frente a un delito de corrupción. No es que haya intervenido directa o indirectamente o haya recibido o no beneficio, sino porque basta la promesa, señala el Código Penal. La pena máxima es de 8 años para este delito. Si se acoge a la colaboración eficaz, podría obtener hasta 3 o 4 años de pena privativa de la libertad", aseveró.

"Por supuesto que tendrá un impacto en el proceso contra Pedro Castillo. Si ya tuvieron impacto las declaraciones de Camacho, Pacheco y Marrufo. Es una simple declaración, pero esta tiene que ser corroborada y demostrada con documentos. En algunos casos han presentado vouchers, como en el caso de Jennifer Paredes", culminó.

Walter Ayala responde: "Toda resolución debe estar debidamente motivada"

En respuesta a lo señalado por Amoretti, el exministro de Defensa Walter Ayala precisó que las resoluciones de detención deben ser debidamente motivadas y que, por tanto, no tendrían que haber procedido contra los oficiales.

"Hace un momento escuché al señor Amoretti decir barbaridades jurídicas, como que por el hecho de que hay un allanamiento debe darse una detención preliminar. Creo que ignora el derecho. Dice que es profesor de San Marcos, pero la verdad no me explico. Toda resolución judicial debe darse de acuerdo con el caso y estar debidamente motivada (...). Se les debió notificar, no detener", aseveró.

"No tendría por qué (acogerme a la figura de colaboración eficaz), porque, como ya lo he dicho, no soy ladrón, no tengo nada que ver en esto. Si fuese ladrón, hubiese robado siendo ministro. No olvide que siendo ministro he manejado millones y millones de soles. Yo he sido del sector Defensa. Este tema es del sector Interior. A mí se me vincula con Manuel Rivera porque es mi promoción de la universidad y una vez me acompañó a Palacio de Justicia el mes de octubre", añadió.

Fiscalía intervino casa y oficina de exministro Walter Ayala

Esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con miembros de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizaron una intervención a la vivienda y oficinas del exministro de Defensa, Walter Ayala, en el distrito de Surco.

El operativo es parte de las investigaciones en contra de Ayala por el caso de los ascensos irregulares en las FF.AA. y la PNP que habrían tenido lugar durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

El operativo incluyó la intervención de 27 inmuebles de los implicados, ubicados algunos en las regiones de Cusco, Tacna y Tumbes. De momento, la PNP confirmó la detención preliminar de seis personas: los generales PNP Nicasio Zapata Suclupe, Luis Enrique Legua Egocheaga y Manuel Jesús Rivera López; el mayor PNP (r) Luis Ángel Tuesta Ramón; el Suboficial PNP Jorge Tarrillo Gálvez; y el ciudadano civil Óscar Monge Macarlupu.

🚨#LoÚltimo

Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realiza megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo pic.twitter.com/XltaRjM8Xs — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 26, 2022