Willy Huerta, exministro del Interior, señaló este martes que no rehuirá a una eventual orden de prisión preventiva tras conocerse el requerimiento de Fiscalía en su contra y de los también exministros Betssy Chávez y Roberto Sánchez como presuntos coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración tras el intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, Huerta indicó desde un inicio manifestó su colaboración con las autoridades en la investigación por este caso; Asimismo, precisó que no tiene intención de fugar si es que el Poder Judicial admite el pedido fiscal, esto con el fin de cuidar su honor y el de su familia.

“No voy a rehuir, voy a afrontar y si se da eso, yo voy a siempre colaborar con la justicia. Desde el inicio he colaborado con la Fiscalía. Tengo que cuidar mucho mi honor y mi apellido, no voy a tirar por la borda por esta situación”, sostuvo.

“Lamentablemente en la realidad de las cosas hay situaciones adversas, pero afrontaré, porque yo prefiero no mancillar ni tampoco dejar que la dignidad de mi apellido, mi familia se vea envuelta en una situación que vayan a presumir que me he fugado o he dejado eso”, añadió.

Niega participación

Respecto de la investigación que se le sigue en Fiscalía, el exministro negó haber participado en una trama para dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022 y dijo que ya ha dado toda su verdad ante los fiscales que llevan el caso.

Asimismo, precisó que quien realizó las coordinaciones con los periodistas que realizaron la transmisión del expresidente Pedro Castillo fue la exjefa del Gabinete, Betssy Chávez. En esa línea, dijo que no tenía conocimiento sobre el contenido del mensaje que ofreció el exmandatario y que no busca ocultar nada ni defender a nadie.

“He declarado todo y todo lo que he declarado ha salido en los videos posteriores a muchas fechas en video. Lo que sí he dicho y he manifestado siempre ha sido la verdad porque no tengo nada que ocultar, no tengo que defender a nadie”, dijo.

“Están presumiendo que tengo una complicidad, porque yo no he sido cómplice de eso. Nunca hubiera aceptado esa situación. Ya lo he demostrado y he probado de que yo no sabía que iba a pasar esa situación el día 7 de diciembre en ese despacho”, sostuvo.

Requerimiento

La tarde de este martes, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó prisión preventiva por 18 meses para la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, y los exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huertas y Roberto Sánchez, respectivamente.

Mediante un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, el Ministerio Público indicó que la medida corresponde al proceso penal que se les sigue en calidad de presuntos coautores del delito de rebelión y conspiración. Todos los involucrados rechazaron haber incurrido en este delito y que se allanaban a la investigación.

El exministro del Interior negó haber tenido conocimiento sobre el contenido del mensaje de Pedro Castillo, durante el día del intento de golpe de Estado. | Fuente: Andina