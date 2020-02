Yehude Simon -Jorge Barata-Pablo Enrique Salazar Torres | Fuente: Andina

El exgerente general del Proyecto Especial Olmos, Pablo Salazar Torres, confesó que recibió entre US$90,000 y US$100,000 de Jorge Barata para la campaña electoral del expresidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, en el 2006, según informó el diario El Comercio.

De acuerdo al citado medio, el exfuncionario confirmó al fiscal José Domingo Pérez la recepción de dinero por parte de la empresa brasileña Odebrecht a raíz de un pedido expreso de Simon para el apoyo a su campaña de reelección.

"Quiero señalar que sí recibí dinero para la campaña de Yehude Simon, fue entre (...) US$90.000 y (...) US$100.000, fue en varias armadas (...) Ese dinero me lo entregó el señor Jorge Barata, no sé si fueron tres o cuatro veces, siempre me lo daba en una cajita negra de cartón", precisa el acta de declaración.

El Comercio precisa que Salazar Torres señaló que las entregas de dinero eran continuas desde julio del 2006, pero aclaró que los montos no eran iguales ni mensuales.

"Siguiendo sus instrucciones, me decía: ‘Tenlo tú y hay que pagarle a canales de televisión, periodistas radiales y otros, según sea el caso’. (…) Respecto de la entrega del dinero, solo conocíamos de ello el señor Yehude Simon, Jorge Barata y yo", manifestó en su declaración.

Pablo Enrique Salazar Torres, también fue detenido junto a Yehude Simon y afronta los delitos de colusión y lavado de activos agravado. Actualmente se encuentra con detención preliminar a pedido de la Fiscalía.