Yusef Simon: "Lo único que pido yo como hijo es que se respete el debido proceso". | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana, el hijo del exgobernador regional de Lambayeque, Yusef Simon Valcárcel, se refirió a la diligencia de allanamiento y a la detención preliminar dispuesta en contra de su padre, Yehude Simon, luego de que Jorge Barata, colaborador eficaz y ex superintendente de Odebrecht en el Perú, señalara que le entregó US$300 000 dólares para financiar su campaña del 2006 a cambio de agilizar el proyecto Olmos.

En declaraciones al programa “Ampliación de Noticias”, de RPP Noticias, Yusef Simon aseguró que está completamente seguro de que su padre no recibió dinero por parte de la constructora brasilera.

“Estoy 100 % seguro de que mi padre no ha recibido ni un centavo porque no tenemos plata, nunca hemos tenido plata, siempre hemos sido una familia de clase media, con las dificultades que eso conlleva. (…) Sería interesante preguntarle a Jorge Barata si hubo un favorecimiento, porque habló de apoyo, entre otras cosas, pero no habló de un favorecimiento sistemático y es ahí donde la Fiscalía tiene que hacer bien su trabajo en buscar evidencias”, refirió

Asimismo, indicó que recuerda la campaña política del 2006 de su padre como una “bastante austera”, por lo que le causó sorpresa que se hable de un favorecimiento económico.

Simon afirmó que la selección de Odebrecht estuvo a cargo de Proinversión y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Siempre lo he visto luchando por los criterios más justos para la región, porque su sueño era sacar adelante Olmos. (…) Era su primer reto como gobernador y, si no lo sacaba adelante, quizás no culminaba con su primer mandato. Era la primera generación de gobernadores regionales y él confió en Proinversión, él confió en el MEF y en todas las vías institucionales para que sea lo más transparente posible y fue reconocido, más de una vez, con premios de transparencia”, acotó.

POSIBLE PRISIÓN PREVENTIVA

Al ser consultado sobre la posible imposición de una prisión preventiva en contra de su padre, seguida de los 10 días de detención preliminar, Yusef Simon aseguró que este sí tiene arraigo en el país. Prueba de ello, indicó, es su registro migratorio.

“Cuando mi padre fue apresado injustamente en el 92, él estaba de viaje por una cuestión de trabajo en Europa, y regresa al Perú a enfrentarse a una justicia que no le garantizaba sus derechos porque pensaba que era lo correcto, porque pensaba que tenía que enfrentar el quiebre constitucional. Él ha tenido una actitud de enfrentar los problemas de donde vengan, él ya estado preso, él va a estar bien, él va a poder enfrentar esto con mucha valentía porque yo sé y él sabe perfectamente que siempre ha estado del lado de la transparencia”, dijo.

Finalmente, reveló que su padre no buscó un abogado penalista hasta este lunes, porque “pensaba que no lo necesitaba”, ya que esta acusación ha sido una “sorpresa” para toda su familia.

“Hace un par de semanas hablaba con él y le preguntaba si tenía algún compromiso legal o penal y me dijo ‘imposible’ y me dio tranquilidad. (…) Me da calma saber que mi padre es inocente. (…) Lo único que pido yo como hijo es que se respete el debido proceso”, comentó.