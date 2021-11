Yeni Vilcatoma: Abogado de Perú Libre se encuentra "inubicable" tras intentar sobornar a testigo protegido

Excongresista Yeni Vilcatoma, abogada de Eddy Villarroel. | Fuente: RPP Noticias

La excongresista Yeni Vilcatoma, abogada de Eddy Villarroel, testigo protegido en las investigaciones que sigue la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco contra Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo, denunció que el abogado de Perú Libre Jhon Benites Tangoa se encuentra "inubicable".

"La lentitud por parte del Ministerio Público, teniendo los videos y la documentación que prueba el acto de obstaculización que ha cometido en agravio de la investigación, lamentablemente ha dado lugar a que este abogado se fugue. Hubiera sido ideal que pidan la detención preliminar contra él y se obtenga su versión", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la también exprocuradora denunció que el abogado Jhon Benites Pangoa intentó comprar el silencio de su patrocinado Eddy Villarroel, quien es testigo en la investigación preliminar que realiza la Fiscalía contra Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido por el presunto delito de terrorismo.

"Ya se había frustrado en tres oportunidades la recepción de la declaración del señor Villarroel; es más, por estas mismas presiones que venían existiendo tampoco había declarado ante el juicio de Guillermo Bermejo, y finalmente quedaba una última citación de grado o fuerza, lo cual querían a como dé lugar que no asista para que la investigación se archive", relató.

"En esta situación es que lo citan a este sauna, el señor Villarroel acude para perennizar estos hechos que ya venían ocurriendo para que él no declare y finalmente le ofrecen dinero y un asilo político para él y su familia en el caso de que él no declarara y sea sacado del país inmediatamente para que no brindara esa declaración y la Fiscalía tenga que verse obligada a archivar esta investigación", detalló.

Vilcatoma comentó que, inmediatamente se hizo pública esta revelación, hace dos semanas, el abogado de Perú Libre negó conocer a su patrocinado; sin embargo, a medida que se fueron revelando las imágenes del sauna donde se habría producido este encuentro, Benites Tangoa se ha dado a la fuga "pues la situación es muy grave".

"Esto revela que este grupo de defensa, estos investigados -Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo- están siguiendo una línea de obstaculización. Lejos de permitir que el fiscal cumpla con hacer su investigación por un delito tan grave, han optado por la obstaculización para impedir la averiguación de la verdad", anotó.

Intentaron "comprar con dinero" a testigo

La excongresista Yeni Vilcatoma es abogada del exlicenciado del Ejército Eddy Villarroel, testigo en la investigación preliminar que se abrió contra Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido por el presunto delito de terrorismo. En conversación con RPP Noticias, denunció que un abogado de los acusados intentó "comprar con dinero" el testimonio de Villarroel.

De acuerdo a Vilcatoma, el abogado de Perú Libre Jhon Benites Pangoa le dijo a Villarroel: "¿Cuánto quieres? Dilo ahora".



"Quería sacarlo del país con asilo político a él y su familia", refirió Vilcatoma.



Según Vilcatoma, desde el inicio de la investigación preliminar Villarroel ha recibido amenazas, influencias de personas cercanas, para que no acuda a la fiscalía a declarar en esta investigación.

“Intentaron que él no acuda a declarar. Él no acudió a declarar, [porque] se encontraba en una situación de enfrentar a un gobierno todopoderoso, a los terroristas y no tenía protección. Él pedía protección. En ese momento, tuvo que encontrar la forma para hacerles creer que no iba a declarar”, dijo Vilcatoma.

