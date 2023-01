Yenifer Paredes también negó que haya buscado asilo en la embajada de México | Fuente: Andina

Yenifer Paredes, sobrina del expresidente Pedro Castillo, insistió en que no cometió delito alguno, pero reconoció que su error fue no saber que no podía trabajar en una empresa que contrataba con el Estado como JJM Espino. Ella dio una entrevista al programa Punto Final donde se pronunció sobre las investigaciones en su contra.

“Tengo entendido que en ese momento no contrataba con Espino. Ahora sí soy consciente que no podía trabajar en una empresa que presta servicios al Estado. Antes de eso yo no sabía. No he cometido delito porque de lo que me acusan es de tráfico de influencias. Al inicio eso fue por lo que empezaron a investigarme ¿tráfico de influencias de qué?”, manifestó.

Yenifer Paredes afirmó que la visita que hizo a Chadín quedó allí, pues no se materializó en ningún proyecto en la zona. Aquella visita fue revelada por el dominical Cuarto Poder en un video que le causó una investigación en el Ministerio Público

“Eso tengo que asumir, ese fue mi error, no sabía. Yo no debía de trabajar en esa empresa si es que hubiese tenido conocimiento. Yo solamente tuve conocimiento de que no podía contratar en una entidad pública”, expresó.

Por otro lado, descartó que ella intentara buscar asilo en el extranjero y afirmó que se quedará en el Perú para seguir colaborando en las investigaciones.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió en octubre pasado revocar la medida de prisión preventiva impuesta a Yenifer Paredes Navarro por 30 meses. De esta manera afronta las indagaciones en su contra, pero en libertad.

"Respeto la decisión del Poder Judicial sobre las restricciones que se me han colocado. Yo nunca pisé la embajada de México como se señaló. Siempre he estado en mi domicilio desde el día que salí de Palacio de Gobierno", manifestó.

Sobre Pedro Castillo: “No se siente responsable"

Yenifer Paredes afirmó también en la entrevista que Pedro Castillo no se siente responsable por las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. En su opinión, quienes debería asumir sus culpas son los funcionarios del actual Ejecutivo.

“Están matando a sus compatriotas. Están matando a las personas que salen a defender la asamblea constituyente, el cierre del Congreso. Él (Pedro Castillo) no está gobernando para sentirse responsable de estos hechos. Los que tienen que sentirse responsables son los que están a cargo del Gobierno, si uno asume un cargo, tiene que asumir las consecuencias y no solo decir que es responsabilidad de quien se fue”, dijo.

Paredes comentó que visita a Pedro Castillo y se encuentra muy preocupado por la situación de sus familiares, pese a que están asilados en México.