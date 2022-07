Zamir Villaverde, investigado empresario en el caso Puente Tarata | Fuente: RPP Noticias

El investigado empresario Zamir Villaverde negó haberse beneficiado de alguno de los hechos ilícitos que vinculan al presidente Pedro Castillo; sin embargo, aseguró haber sido testigo de hechos que comprobarían la tesis de la fiscal Karla Zecenarro respecto a que el jefe de Estado "es líder de una organización criminal conjuntamente con su familia y personas allegadas".

"No digo que todo esto fue legal (caso Puente Tarata). La empresa que ganó no recibió ningún dinero del Estado, no pagó ningún dinero de coima, pero sí han habido actos indebidos, ilícitos, dentro de la investigación del caso Tarata, y a través de esos actos ilícitos es que se ha podido dar información para que pueda abrir (una investigación) contra el presidente", indicó.

"Si he cometido un error, lo acepto, el haberme involucrado con estas personas: el señor Bruno Pacheco, Juan Silva (prófugo exministro), los sobrinos y muchas personas más que van a ser producto de una investigación en el Ministerio Público. Con la información que he dado en el caso Puente Tarata me corresponde el beneficio premial, pero por el bien del país (…)", añadió.

En entrevista con RPP Noticias, el empresario aseguró que las pruebas que ha presentado al Ministerio Público. Dijo que continuará entregando pruebas, luego de haber sido excarcelado, que aportarán elementos a la investigación que realiza la fiscal Karla Zecenarro, la cual sostiene como tesis que Pedro Castillo es líder de una organización criminal "conformada por varias personas de su confianza y familia".

"Si bien es cierto existe un beneficio premial (su excarcelación), en un eventual juicio nadie es sentenciado por dichos ni por reportes periodísticos. Lo mío ha ido más allá de un beneficio premial, ha ido en sentirme comprometido con mi país, que el Perú sepa la verdad de cómo llegó y cómo está operando este régimen", indicó.

"Sé la verdad con la cual podría sustentar y decir que lo que la fiscal de la Nación está investigando, en cuanto a que el presidente forma parte de una organización criminal, conjuntamente con otras personas, sí es cierto (…) La fiscal Zecenarro ha logrado determinar que el presidente, con otras personas, forman parte de una organización criminal", agregó.





PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.