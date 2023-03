Apple Music Classical estará disponible a partir del 28 de marzo. | Fuente: Apple

Buenas noticias para los suscriptores de Apple Music que son fans de la música clásica.

Apple ha revelado su nueva app, Apple Music Classical, diseñada específicamente para música clásica.

La app ya está en la App Store de Apple y se puede reservar, aunque su fecha prevista de lanzamiento es el 28 de marzo.

¿Qué tiene de diferente Apple Music Classical frente a Apple Music?

Apple asegura que tiene el catálogo de música clásica más grande y con un motor de búsqueda creado a medida para el género.

Asimismo, cuenta con cientos de listas de reproducción esenciales, biografías de compositores y exploración a profundidad de varias composiciones.

Apple brindará calidad de hasta 192 kHz/24-bit Res Losless en Apple Music Classical. Además incluye soporte para audio espacial con Dolby Atmos.

Apple Music Classical: ¿Cuánto cuesta?

Apple Music Classical no tiene un costo extra para los suscriptores de Apple Music bajo los planes Individual, Familiar, Estudiante o con Apple One. Solo los inscritos al plan Apple Music Voice no tienen incluido este servicio.