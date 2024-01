Hey, ChatGPT: OpenAI trabaja en un reemplazo al asistente de Google en Android, según reportes

ChatGPT prepara un reemplazo para el asistente de Google | Fuente: RPP

ChatGPT de OpenAI podría pronto reemplazar a Google Assistant como el asistente digital predeterminado en los teléfonos Android. Si bien ChatGPT ha ganado popularidad por sus capacidades de IA generativa, acceder a él en Android actualmente requiere navegar al sitio web de OpenAI o usar su aplicación dedicada, lo que hace que el proceso sea menos fluido en comparación con la accesibilidad de Google Assistant a través de gestos o comandos de voz desde cualquier pantalla.

De acuerdo con Android Authority, desarrollos recientes dentro del código de la aplicación ChatGPT sugieren una próxima actualización que podría posicionarlo como el asistente digital predeterminado. La última versión (1.2023.352) introdujo una nueva actividad llamada "com.openai.voice.assistant.AssistantActivity". Aunque actualmente está deshabilitada por defecto, habilitarla y lanzarla revela una superposición en la pantalla, con la misma animación giratoria que el modo de chat de voz dentro de la aplicación. Esta superposición, distinta del modo de chat de voz dentro de la aplicación, sugiere la posibilidad de invocar a ChatGPT desde cualquier pantalla.

Sin embargo, la funcionalidad aún no está pulida, ya que la animación no se completa y la actividad se cierra antes de interactuar con el chatbot. No está claro si esto se debe a que la función está inacabada o está controlada por flags internas. Además, el código indica que a la aplicación aún le faltan declaraciones esenciales en su Manifiesto para ser reconocida como una "aplicación de asistente digital predeterminada".

VIDEO: Así luce ChatGPT coom asistente en Android | Fuente: Android Authority

La introducción de un archivo XML llamado "assistant_interaction_service" sugiere la intención de OpenAI de convertir a ChatGPT en el asistente digital predeterminado. Este archivo XML define los atributos sessionService y recognitionService, declarando soporte para Assist, un requisito para una aplicación de asistente digital predeterminada. Sin embargo, la aplicación actualmente carece de las declaraciones necesarias en su Manifiesto para indicar al sistema a qué servicio debe vincularse.

Si bien la aplicación puede no tener la capacidad de crear palabras clave personalizadas o responder a las existentes, un movimiento hacia convertirse en la aplicación de asistente digital predeterminada de Android podría agilizar la accesibilidad del usuario. La integración potencial permitiría a los usuarios iniciar ChatGPT presionando prolongadamente el botón de inicio o deslizando hacia arriba desde una esquina inferior. La motivación de OpenAI para mejorar la accesibilidad se alinea con el lanzamiento inminente de Google Bard Assistant, enfatizando la importancia de brindar a los usuarios una alternativa fácil de usar.

Así luce el acceso rápido de ChatGPTFuente: Android Authority

Además, OpenAI parece estar explorando funciones adicionales para mejorar la usabilidad de ChatGPT en Android, como lo indica la inclusión de un mosaico de Configuración rápida en la última versión de la aplicación. Si bien actualmente está deshabilitado por defecto, esta función parece estar destinada como un atajo para iniciar el nuevo modo de asistente de ChatGPT. El código sugiere que esta funcionalidad puede requerir una suscripción a ChatGPT Plus, lo que indica una posible vía para una mayor monetización.

A medida que estos desarrollos se despliegan, los usuarios anticipan la realización de ChatGPT como el asistente digital predeterminado, ofreciendo una nueva era de interacción con la IA en los dispositivos Android. Sin embargo, queda por ver cuándo OpenAI finalizará estas funciones y las pondrá a disposición del público. Un desensamblado de APK ofrece información sobre el futuro, pero el lanzamiento real puede diferir.