TikTok es una de las redes sociales más populares durante la pandemia de la COVID-19. Los creadores de contenido de esta plataforma destacan su versatilidad, así como sus efectos y sonidos.

Razones por las cuales TikTok puede bloquear una cuenta

El bloqueo en TikTok, al igual que todas las redes sociales, tiene una explicación y solución; no obstante, es preciso aprender a recuperar una cuenta, así como tener siempre presente algunos consejos sobre el uso apropiado para no irrumpir en las políticas de la aplicación.

TikTok abarca casi 1000 millones de cuentas, la empresa china invirtió millones de yuanes en inteligencia artificial y personal capacitado para que vigilen cada movimiento y detectan el uso inapropiado de la aplicación, lo cual termina en una cuenta bloqueada de manera permanente.

Aunque el usuario no haya infringido ninguna de las políticas, la inteligencia artificial también puede equivocarse y son muchos usuarios los que sin hacer nada son notificados sobre el bloqueo de su cuenta.

¿Cómo solicitar el desbloqueo de mi cuenta?

TikTok también tiene cero tolerancia con los contenidos pornográficos, obscenos u ofensivos, además no tolera el racismo ni el bullying.

Si la red social determina que un perfil es incumpliendo estas normas, lo bloqueara de manera permanente. No todas las cuentas con este material son dados de baja por el sistema, sino que son los usuarios quienes denuncian el hecho para que TikTok revise y tome cartas en el asunto.

Si el usuario no infringió ninguna de las políticas y se trata de una equivocación, TikTok no tiene ningún reparo en regresar la cuenta al estado original, para ello el usuario puede llenar una petición ingresando al servicio de correos y abriendo un nuevo e-mail, colocando como destinatario a TikTok bajo el correo antispam@tiktok.com, líneas más abajo se debe consignar el nombre de usuario que se tiene en la red social y explicar los motivos de bloqueo, así como la categoría por la cual no se puede acceder a la cuenta, las cuales son: suspensión, bloqueo o eliminación de cuenta.

El siguiente paso es enviar un correo a TikTok y esperar a que revise el caso. En menos de cinco días, la cuenta será reestablecida si se trató de un error.

