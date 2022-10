Disney+ limitará dos de sus funciones para ver películas y series con amigos o familiares en su futuro plan económico con anuncios. | Fuente: Unsplash

Disney+ está por tomar el mismo camino de su rival Netflix y ya contempla la implementación de un plan de suscripción más barato con anuncios en su servicio. Si bien esta decisión no se aleja de lo que muchas plataformas de streaming de video on demand, todo parece indicar que este modelo no incluirá dos funciones clave enfocadas en usuarios que disfrutan viendo películas o series con amigos en línea.

Ahora que la publicidad se está integrando cada vez más en las plataformas de streaming de video, cada vez son más las compañías de este rubro que están trabajando en un plan más económico que muestre anuncios a los usuarios mientras disfrutan del contenido. Ahora que Netflix comenzó a probar este modelo, Disney+ también quiere hacer lo suyo propio pero con cambios mucho más significativos para su servicio.

GroupWatch y SharePlay no estarían en el plan económico de Disney+

Además de incluir anuncios en medio de la reproducción de películas y series de su catálogo, Disney+ también limitaría dos de sus más interesantes funciones si formas parte del plan de suscripción más económico. Tanto GroupWatch como SharePlay no estarán disponibles en este nuevo modelo de suscripción.

Steve Moser de MacRumors fue quien reportó sobre este cambio en los planes de Disney+ tras explorar el código de la plataforma y hallar unas líneas que lo evidencian. Las funciones destinadas a que los usuarios puedan ver contenido del catálogo del servicio con amigos y familiares a distancia mediante Internet no podrán ser disfrutadas por los usuarios del futuro plan más barato de la plataforma.

"GroupWatch y SharePlay no están disponibles para las cuentas en el nivel de anuncios", es lo que indica esta línea hallada. Si bien Disney no quiso responder a los medios estadounidenses que consultaron por este descubrimiento, es probable que la medida no sea definitiva y pueda retractarse de cara a su lanzamiento en noviembre.

Disney+ Basic (ad-supported tier) tidbit: "Groupwatch and Shareplay unavailable for accounts on the ads tier.” pic.twitter.com/KuTeJiCEtn — Steve Moser (@SteveMoser) October 24, 2022

Disney+ limitado con un plan más barato

En caso Disney+ continúe con sus pretensiones de limitar las funciones disponibles para los usuarios de su futuro plan económico con anuncios, es probable que el resto de las plataformas de streaming de video también sigan este mismo camino y comiencen a ofrecer sus modelos baratos de suscripción con herramientas recortadas.

No obstante, esto aún está por verse. Recordemos que tanto GroupWatch como SharePlay son dos funciones bastante usadas por los usuarios que buscan disfrutar del contenido incluido en el catálogo de Disney+ con otras personas a través de Internet. Limitar herramientas así de fundamentales podría significar una mala jugada por parte de la plataforma de streaming.

