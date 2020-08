La tienda ofrece una navegación amigable para que el jugador encuentre nuevas propuestas. | Fuente: Huawei

Huawei ha lanzado Game Center, un lugar pensado para jugadores de videojuegos móviles, en 33 países de todo el mundo mediante su tienda de aplicaciones App Gallery.

La compañía china ha presentado este lugar como un símil a Google Play Games para tener abarcados todos los mercados dentro de su propio ecosistema alejado de la empresa norteamericana.

Game Center es una alianza con compañías desarrolladoras como Gameloft, Forshow o Lilith, para brindar una amplia selección de videojuegos con contenidos exclusivos para los usuarios.

Mediante la app, podrás acceder a la precompra de juegos únicos para terminales Huawei, ofertas exclusivas en microtransacciones y podrás descubrir juegos parecidos en la sección de búsqueda. Para los desarrolladores, ofrece un mercado de "70 millones de consumidores".

Los títulos estrella son: 'dle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac o Perfect world.

Para obtenerlo, debes dirigirte a la App Galley (como la Play Store) y descargarla

