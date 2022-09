Instagram bloqueará por defecto fotos de desnudos en chats | Fuente: Unsplash

Instagram ha decidido hacer frente a una pésima costumbre: los “nudes”. El envío de fotos no solicitadas de desnudos en redes ha crecido durante el periodo de pandemia, y las empresas tecnológicas ya vienen afinando algoritmos de detección para evitar que ese contenido no deseado – ojo, el no deseado – llegue a quien no lo pidió. Un hallazgo en el código reciente del servicio exhibe una implementación que, de seguro, hará más tranquila nuestra experiencia de navegación.

El coder Alessandro Paluzzi ha encontrado una notificación de “nudity protection” o protección contra desnudos que detalla las acciones de Instagram ante este tipo de contenidos. Esta nueva función permite aplicar una tecnología que cubre las fotografías de desnudos en los chats.

Instagram y los chats con desnudos

Esta actualización permitirá al sistema añadir una capa de protección que notificará al usuario cuando el contenido que se aloja en una conversación puede resultar molesto o incomodo. Así como las etiquetas de lenguaje obsceno que nos ayudan a bloquear automáticamente comentarios o mensajes, este algoritmo avisa sobre el “nude” y deja al usuario la potestad de darle clic o eliminarlo.

Esta es la etiqueta "nudity protection" que aplicará el bloqueo a los desnudos | Fuente: RPP

Si bien parece una medida positiva a todas luces, no hay mayor detalle sobre su implementación. De momento, se desconoce si se podrá aplicar a chats específicos, a usuarios nuevos, a los de la lista “general” o si se aplicará a todos sin determinar su afinidad o cercanía. Tampoco se especifican detalles de excepción o cómo podemos personalizar este filtro.

Nada de servidores

La novedad es que este sistema, de acuerdo con Paluzzi, funciona directamente en el teléfono y no requiere conexión a los servidores de Instagram para análisis. La detección se aplica en el propio dispositivo que estamos usando para navegar entre los chats.

En los últimos meses, Instagram ha implementado diversas funciones para proteger a los usuarios de contenido no deseado o explícito. Muchas de las denuncias de padres de familia sobre el tipo de información que los adolescentes pueden hallar en la red social sin mucho esfuerzo han provocado índices preocupantes de desórdenes alimenticios, baja autoestima y hasta suicidios.

El CEO de Instagram, Adam Mosseri, ha sido claro en este nuevo rumbo de la red para erradicar el contenido inapropiado y los tags que redireccionan a tópicos dañinos.