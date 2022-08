Si eres religioso (a), puedes probar Salt. | Fuente: Salt

Las apps de citas se están convirtiendo en las más populares de internet, con Tinder y Bumble a la cabeza. Sin embargo, no son discriminatorias y hay una gran variedad de ellas para todos los gustos.

En este listado, te mostramos algunas de las más particulares y únicas para que nadie pueda quedarse sin pareja este 2022.

Apps de citas únicas

Salt

Con más de 10 mil usuarios, Salt ha saltado a la viralidad debido a que une a personas que posiblemente no se sientan cómodas con otras apps más superficiales: a gente con creencias cristianas.

Funciona como cualquier app de citas, pero está enfocado a creyentes y muchas de las funciones está dedicada a describir cuál es tu relación con Dios y la religión. "Conocer a personas que no pertenecen a tu iglesia puede ser bastante complicado. Las citas por Internet pueden resultar incómodas, torpes y caras. Y todo ello puede ser bastante embarazoso y estar lleno de presión.", dicen sus fundadores.

TenLove

TenLove está enfocada en los adultos de 50 años para adelante aquí en Latinoamérica. Similar a Tinder, busca que los mayores también tengan una nueva oportunidad en su vida amorosa, brindándoles un espacio cómodo y acogedor para buscar citas.

Seeky Arrangement

Si lo tuyo es buscar lujos y comodidad en vez de amor (y no te haces problema con la edad), esta app es para ti. Este portal estadounidense es un verdadero enlace para los llamados suggar daddy, un término relacionado al lujo que ofrece una persona mayor a otras menores a cambio de compañía.

Unjected

Pero incluso si no estás interesado en la ciencia, tienes una oportunidad. Unjected se hizo conocido por una filtración de datos y reveló que era una app dedicada para “antivacunas”. Pese a que la comunidad de Unjected es bastante reducida y el ataque no llegó a exponer ni siquiera 5000 usuarios, se sabe que este sitio no solo es para que los antivacunas puedan hallar pareja. Dentro de la web, existe una sección de “fertilidad” en la que los usuarios vinculados al servicio pueden ofrecer su semen, óvulos o leche materna para donaciones.

