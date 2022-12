Microsoft tiene planes para desarrollar una aplicación con los alcances de WeChat en China, pero para Occidente. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: MOHAMMAD REZAIE/ADEM AY IK

Microsoft aún no puede olvidarse de esa mancha en su historial tras haberse convertido en una de las gigantes tecnológicas que no pudo triunfar en el mercado de la telefonía móvil pese a su supremacía en el terreno de las computadoras. Luego del fracaso de Windows Phone, los de Redmond se vieron superados por Google y Apple en este sector, pero ya estarían diseñando una plataforma les conferirá la relevancia que desean.

El portal The Information reportó que la firma estadounidense está trabajando en una “super app” con características similares a WeChat en China. En un inicio, el desarrollo se lleva a cabo en el ecosistema iOS, pero la información señala que Microsoft busca tener presencia real en iPhone y eventualmente en Android.

Microsoft quiere desarrollar el WeChat estadounidense

WeChat es una aplicación desarrollada por Tencent, una de las firmas más importantes de la tecnología y el gaming en China. Básicamente, esta plataforma es un centro de experiencia móvil que reúne una plétora de funciones como mensajería, tienda digital, portal de noticias, método de pago móvil y hasta videojuegos, todo en una misma app para smartphones.

Según los datos provistos por The Information, la "super app" de Microsoft también sería utilizada por la compañía para “impulsar el multimillonario negocio publicitario de la empresa y las búsquedas en Bing, así como atraer a más usuarios a la mensajería de Teams y a otros servicios móviles”.

Además de ser un servicio de mensajería instantánea, WeChat tiene una plétora de funciones. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: ADEM AY ZS

Un prometedor proyecto de Microsoft

Cabe resaltar que el informe también detalla que esta iniciativa de Microsoft permanece como un proyecto por ahora y podría quedarse en esta fase. The Information señala que no es totalmente seguro que la compañía termine lanzando la aplicación tras desarrollarla. El crear una plataforma de estas características es sumamente complejo y si bien la compañía es de las pocas capaces de lograrlo, su éxito no está totalmente asegurado en esta parte del mundo.

Con esta aplicación, Microsoft busca volver a posicionar mejor a su motor de búsqueda web Bing, el cual no puede hacerle frente a Google. Sin embargo, es justamente esto lo que representa el auténtico reto para las intenciones de la firma tecnológica, ya que el motor de los de Mountain View lleva siendo la opción por defecto tanto en su sistema operativo Android como en iOS por años.

