Spotify anuncia el playlist definitivo para tu mascota | Fuente: Spotify

A este paso, Spotify va a desarrollar un playlist para nuestro funeral. Son varios los experimentos que la plataforma de streaming musical ha desarrollado con el Big Data generado por los usuarios, y casi siempre han sabido darle al gusto. Playlists de parejas, gustos semanales, mezcla entre podcast y música y otros ensayos de agrupación de contenidos han tenido presencia en la aplicación. Ahora, es el turno de las mascotas.

Esta nueva opción está basada en un estudio desarrollado de manera independiente, que establece cifras interesantes sobre la interacción musical que tenemos con los animales en casa:

El 69% de personas les canta a sus mascotas.

El 57% baila con sus mascotas

Uno de cada cinco dueños de mascotas le pone un nombre de grupo o artista.

Cuatro de cada cinco usuarios creen que a sus mascotas les gusta la música.

Así luce el perfil de "Keke" con Spotify | Fuente: RPP

“Los resultados son interesantes porque muestran que, en la mayoría de los casos, los humanos también piensan en el bienestar emocional de sus mascotas; y el 70% de los padres de animales consideran el bienestar emocional de sus mascotas diariamente. Además, 8 de cada 10 personas creen que a sus mascotas les gusta la música, y alrededor del 46% de ellas sienten que la música alivia el estrés de sus amigos peludos”, señala Spotify en el resumen.

Para acceder a esta nueva lista, debes ingresar a este enlace y seguir las indicaciones que la plataforma ofrece. Podrás escoger la naturaleza de tu mascota, el tipo de conducta, sus relaciones con otras personas y el entorno, además de personalizar la cuenta con una foto y ponerle el nombre.

Este es el resultado de la lista creada por Spotify | Fuente: RPP

Viendo el resultado que hice con “Keke”, mi perro, es interesante ver que Spotify añade gran parte de mis gustos, que transitan por frecuencias más agresivas. Casi siempre se asocian melodías más amables al fino oído de los perros y gatos, pero me gusta el detalle de incluir “Stuck in the Middle with you” – guiño a Tarantino – y “Rain Dogs” de Tom Waits.