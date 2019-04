Netflix animará a que descubras nuevas series. | Fuente: iStock | Fotógrafo: wutwhanfoto

¿Alguna llegaste a casa con ganas de ver cualquier episodio de cualquier serie en Netflix? El servicio de streaming está trabajando en una actualización pensada en ti.

Android Police encontró que la versión v7.6.0 build 19 34157 de Netflix en Android ofrece la posibilidad de ver episodios aleatorios.

Así luce la opción aleatoria. | Fuente: Android Police

Y no importa qué show empieces a ver al usar la función aleatoria, el siguiente episodio será también aleatorio de cualquier otra serie.

Esta función aún no es masiva y no podemos asegurar que llegue a la versión final de Netflix, pero es una demostración que el servicio de streaming evalúa nuevas opciones a meses de que le llegue competencia por parte de Disney (Disney Plus) y Apple con Apple TV+.