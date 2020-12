Todo ocurrió en un juego para iPad. | Fuente: Apple

Un caso para tomar en cuenta. Una mujer en Estados Unidos vio cómo se cargaron US$ 16 mil a su tarjeta de crédito que no eran por una estafa o fraude. Jessica Johnson se enteró que fueron por su hijo de seis años jugando Sonic Forces en su iPad.

Como sucede en muchos juegos móviles, Sonic Forces incluye microtransacciones que pueden ayudar al jugador a completar tareas más rápido o subir de nivel instantáneamente a cambio de dinero real.

Es así que su hijo acumuló compras en el videojuego, aunque la madre no lo culpa. “Mi hijo no entendía que el dinero era real. ¿Cómo lo haría? Estaba jugando un juego con dibujos en un mundo que sabe que no es real. ¿Por qué el dinero le parecería real? Esto requeriría un gran salto cognitivo”, explicó.

La agente de bienes raíces contó al New York Post que vio reducidos sus ingresos un 80% con la pandemia de la COVID-19. Lamentablemente, Apple no le dará ningún reembolso.

Apple explicó que la mujer hizo los reclamos pasados 60 días de la transacción. Según aseguró la agraviada, esto se debe a que el banco le indicó que probablemente era fraude antes de que se enteró que los gastos fueron realizados en la tienda de Apple.

