El expresidente estadounidense ya no es el director de su propio grupo de medios TMTG. | Fuente: AFP

El ex presidente estadounidense Donald Trump ya no es más el director de Trump Media & Technology Group (TMTG), el grupo de medios que administra el desarrollo de su propia red social Truth Social.

La agencia Reuters reportó, basándose en un documento de la División de Sociedades del Departamento de Estado de Florida, que el ex mandatario fue retirado de su cargo como cabeza de la junta directiva de TMTG en junio. Esto ocurre semanas antes de que la compañía recibiera citaciones federales tanto de la Comisión de Bolsa y Valores como de un gran jurado en Manhattan.

El documento en cuestión tiene como fecha de emisión el 8 de junio y revela que tanto Donald Trump como Kashyap Patel fueron retirados de sus puestos como directores de la empresa.

¿Truth Social en aprietos?

Si bien ya no es más la cabeza de Trump Media & Technology Group, la cuenta oficial de Truth Social en su propia plataforma trató de calmar a los simpatizantes del empresario y político señalando que Donald Trump aún es parte de la junta directiva de TMTG. No obstante, la red social no brindó más declaraciones al respecto.

TMTG acordó fusionarse con la empresa de cheques en blanco Digital World (DWAC.O) en octubre y se esperaba que el acuerdo se concretase en la segunda mitad de 2022.

Truth Social señaló que Donald Trump sigue formando parte de la junta directiva, aunque ya no sea cabeza de ésta. | Fuente: AFP

Problemas para TMTG y la “red social de Donald Trump”

La empresa recibió una citación por parte de la Comisión del Mercado de Valores (SEC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos el pasado 27 de junio y otra más por parte del Jurado Federal del Distrito Sur de Nueva York el 30 de junio, tal como señalan los archivos reglamentarios que se publicaron la semana pasada.

Lo cierto es que TMTG no está pasando por su mejor momento ya que, además de que Truth Social tuvo problemas durante su lanzamiento en iPhone como demostraron las renuncias de Josh Adams y Billy Boozer, la SEC y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera llevan investigando su fusión con DWAC.O desde finales de 2021. El 13 de junio, Digital World dijo que la SEC había solicitado más información sobre el acuerdo.

