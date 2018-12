Con esta aplicación te olvidarás de las molestas llamadas | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: FG Trade

A todos nos ha tocado recibir en nuestro smartphone llamadas molestas de centrales telefónicas ofreciendo diversos servicios, como suscripción a servicios o planes de telefonía. Muchas veces, estas llamadas suelen ser más frecuentes que las de familiares y amigos; y ante la preocupación por no perder una llamada importante, nos encontramos con un interlocutor que trata de convencernos sobre un producto o la afiliación a algún beneficio.

Y no es solo una percepción, un estudio reciente señala que el usuario peruano recibe un promedio de 19.8 llamadas no deseadas al mes.

Hoy podemos usar una aplicación que nos ayude a filtrar los números no deseados, y que resulta efectiva para bloquear automáticamente las llamadas de este tipo. La aplicación se llama TrueCaller, y cuenta con una versión gratuita muy buena.

Para activar esta aplicación, debes seguir estos pasos:

Descarga la aplicación True Caller desde el Play Store (Android) o el App Store (Apple).

Instala la aplicación y sigue los pasos que se piden durante la instalación.

La aplicación va a requerir tus datos y tu número telefónico. Puedes autocompletar con tu cuenta de Google o de Facebook. Luego recibirás una llamada realizada remotamente por el sistema para poder verificar tus datos.





Para poder funcionar correctamente en Android, la aplicación solicita habilitar algunos accesos al sistema. Con activar lo solicitado, basta. De manera automática, la aplicación busca entre tus contactos a los que ya usan TrueCaller como sistema de detección.

Una vez que ya accediste al panel, podrás distinguir números en rojo y negro, Los rojos son números reportados como SPAM.

En el momento que recibes una llamada de un número reportado como no deseado o SPAM, la aplicación advierte en rojo de este número y bloquea la llamada en segundos. Así, centrales telefónicas o números reportados como peligrosos no podrán contactarte.

Debido a que analiza el prefijo de tu número – en el caso del Perú es el +51 -, se comparte entre los usuarios de la misma zona una relación de números bloqueados por la comunidad. Es decir, los números bloqueados han sido previamente reportados por otros usuarios. Para reportar un número, basta añadir datos en la aplicación, indicando si el número a bloquear es de una persona o una empresa. Puedes poner el nombre del contacto reportado, y esta data se actualiza en todos los demás usuarios de la aplicación.

TrueCaller cuenta con una versión premium, que habilita la grabación de llamadas y otorga más acceso a perfiles en el sistema. Sin embargo, la versión gratuita dispone de buenas herramientas de control.

INDECOPI también incluye un registro para evitar las llamadas no deseadas | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: EmirMemedovski

¿Esto es sufuciente?

Si aún deseas tener mayor control sobre este tema, y no depender de una aplicaicón, el Insituto Nacional de defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - cuenta con un registro público llamado "Gracias... no insista", que nos permitirá decidir si deseamos retirar nuestro número de centrales telefónicas y no pertenecer a una abse de datos activa. Sigue este enlace y comienza tu proceso de inscripción.