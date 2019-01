A veces, escoger el asiento correcto nos evita malos ratos | Fuente: Oktay Ortakcioglu | Fotógrafo: MediaProduction

“Viajar es un placer”, reza un viejo slogan. A veces, eso dista de la realidad. Asientos incómodos, pequeños, colocados al medio en una fila de cuatro personas, sin ventana, cerca al baño. Son muchas las variables que debes considerar al volar durante algunas horas. El problema es que no sabemos qué tipo de avión nos va a llevar, o cómo es la distribución de los asientos dentro de la aeronave. Para evitar malos ratos, te recomendamos una aplicación que debes ver antes de separar tu asiento para tu próximo viaje.

El servicio se llama SEAT GURU, una guía completa de aviones y aerolíneas alrededor del mundo, desarrollada por Trip Advisor, que te presenta el plano interior del avión. Esta información te resultará útil al momento de seleccionar tu lugar dentro de cualquier servicio aéreo. Lo primero que debes hacer es buscar en tu vuelo la información del avión. Cada vuelo está separado por las iniciales de la aerolínea y la ruta que lleva. Vamos a tomar como referencia un vuelo de Qatar Airways, pero recuerda que esto funciona para todo tipo de vuelo. Este vuelo QR773 es el que consigna nuestro viaje. Con este código ingresamos a SEAT GURU, a través de la web o mediante su aplicación par Android o iOS.

En SEAT GURU busca tu número de vuelo. En nuestro caso, digitaremos QR en donde dice AIRLINE – QR es la sigla de Qatar Airways – y 773 es el número de vuelo. En DATE coloca la fecha de salida de tu vuelo, y en FLIGHT # coloca el número de vuelo. En nuestro caso es 773.

En el sistema aparecerán los vuelos disponibles bajo esa descripción. Busca el tuyo en las opciones que aparezcan, guiándote por la hora de salida.

Al darle clic se abrirá el plano interno del avión y la distribución de los asientos. Aquí viene el truco a usar:

Los asientos se dividen en colores. Los VERDES son los mejores asientos del vuelo, en diferentes categorías. Los AMARILLOS pueden ser un poco incómodos o cuentan con algunas limitaciones, respecto a los asientos BLANCOS que son los estándar. Los asientos ROJOS debes evitarlos, pues son los que más problemas tienen: poco ángulo de inclinación, cercanía al baño, no tienen ventana, poco espacio de piernas, entre otras.





SEATGURU es una plataforma desarrollada para ayudarte a escoger el mejor asiento | Fuente: RPP

Ten en cuenta estos detalles adicionales:

Cuando escojas tu asiento, verifica que en tu vuelo esté disponible. SEATGURU no separa tu asiento en el vuelo, solo te dice cuál es el mejor. Algunos asientos, incluso, pueden tener costo adicional.

A veces, los vuelos pueden tener variantes en la configuración de los asientos de la cabina. Algunos Airbus de vuelos locales tienen hasta 3 versiones de configuración. Verifica que coincida con la numeración del sistema de la aerolínea.

Cada aerolínea tiene su propia aplicación, en la mayoría de los casos. Es importante que tengas a la mano tu código de reserva, y configures tu asiento en las opciones del vuelo dentro de cada aerolínea.

SEATGURU brinda información referencial sobre cada vuelo. Sin embargo, no selecciono un asiento sin haber revisado la info de esta plataforma. He tenido vuelos de 12 o 16 horas, y he podido escoger buenos asientos, gracias a estas indicaciones del sistema.