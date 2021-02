En esta sala de pruebas, puedes cambiar de micrófono, dispositivo de video o iniciar la cancelación de ruido. | Fuente: GOOGLE

Los usuarios de Google Meet pueden comprobar que tanto el video como el audio funcionan correctamente antes de unirse a una reunión con el nuevo espacio introducido en el servicio, que también avisa de fallos o errores de configuración.

Google ha introducido en Meet una característica desde la que se pueden gestionar elementos como el micrófono, los altavoces o la cámara, los permisos de acceso, la conectividad o incluso funciones como la cancelación de ruido de fondo para asegurarse de que el audio y el vídeo funcionan bien.

La compañía destaca en su página de WorkSpace que, con esta función, el usuario "puede unirse a las reuniones con la seguridad de que su tecnología funciona y de que los demás lo verán de la manera que desea".

Esta 'Sala verde', como lo denomina Google, se ha empezado a implementar esta semana en Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como para clientes de G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y organizaciones sin fines de lucro.

El servicio de videoconferencias también cuenta actualmente con soporte para los subtítulos automáticos de la función 'Live caption' en inglés, que ampliará con el soporte para español y otros tres idiomas más. (Europa Press)

