El feature phone Nokia 8110 4G. | Fuente: Nokia

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el mundo y da un salto esperado por muchos: no será exclusiva de teléfonos con pantalla táctil.



La aplicación de mensajería, que pertenece a Facebook, llegó al Nokia 8110 4G, un feature phone o teléfono básico que se hizo famoso por su forma de banana.

El móvil tiene acceso a Internet y usa el sistema operativo KaiOS, que se ha vuelto el segundo más usado en India.

¿Es la mejor experiencia? Definitivamente no. El Nokia 8110 4G tiene una pantalla de 2.45 pulgadas y no es tan fácil de navegar con las teclas de navegación. Sin embargo, no deja de ser práctico gracias a su poco consumo de energía. Su batería de 1,500 mAh puede durar 25 días con un chip 4G y 17.7 días con dos chips.