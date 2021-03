Wombo AI se presenta como una herramienta fácil y sencilla para crear videos divertidos. | Fuente: Wombo

Aunque los deepfakes son muchas veces un peligro, en otras oportunidades son solo un medio de entretenimiento. Gracias a la inteligencia artificial, por lo mismo, Wombo AI se ha convertido en una app popular que pone a tus fotografías a cantar y a bailar.

Creada por Wombo Studios Inc, Wombo AI mantiene una fórmula sencilla: sincroniza los labios de una persona en una foto para simular cantar alguna de sus melodías: desde Dame tu cosita hasta Thriller.

¿Cómo es un deepfake de Rick Astley cantando su legendario tema? La verdad es que #WomboAI resulta bastante convincente 😜 pic.twitter.com/aeXWW7T80O — Javier Pastor (@javipas) March 11, 2021

Wombo AI is wild pic.twitter.com/YIaFcRreGG — Jack Posobiec (@JackPosobiec) March 10, 2021

Cómo hacer un Wombo

Lo primero que tienes que hacer para ingresar a este divertido mundo es descargar la aplicación, la cual está gratis para Android y para iOS.

La app es gratuita para todos. | Fuente: Android

Una vez descargado, debes tomarte una selfie o añadir una foto de tu galería. En este caso, pondremos a Elon Musk (porque sí).

Posteriormente, deberás hacer un recorte de la imagen, de preferencia cuadrada.

Elon Musk está listo para cantar. | Fuente: Wombo

Ahora escoge una canción del pequeño listado.



El listado inicial de canciones. | Fuente: Wombo

Espera unos segundos y mira la magia de la inteligencia artificial.

Haciendo pruebas con Wombo AI. (Lo siento, Musk) pic.twitter.com/ExrF0Zj2Qk — Leonardo Ancajima (@doansk21) March 11, 2021

¿Es seguro?

Ya hubo casos en los que, luego de viralizarse, los usuarios se dieron cuenta que las apps no eran muy seguras con sus datos (como FaceApp), con campañas que sean desinstaladas de los móviles.

Wombo AI segura que no guarda ninguna fotografía en el servidor: "Wombo no almacena tus datos de ninguna forma en ningún sitio, y tampoco se utilizan para entrenar nuestro modelo de ML de ninguna forma o manera. Sí los subimos a nuestro servidor para ejecutar el modelo de Machine Learning sobre ellos y devolver el resultado, pero no se guardan ni son reproducibles".

