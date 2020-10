Yahoo Grupos cerrará el 15 de diciembre | Fuente: NBC

Otro hito de la Internet cae. Yahoo! anunció el cese del servicio Grupos, tras notar un descenso en el tráfico y el poco interés en los usuarios por compartir material de interés. Ya en 2019 la empresa tecnológica había realizado un cambio drástico a la plataforma, eliminando funciones y contenido con pocas visitas.

En el posteo compartido por la empresa, figuran claramente las razones y las nuevas condiciones de uso:

Yahoo Groups ha tomado la decisión de cerrar a partir del 15 de diciembre, pues ha experimentado una disminución constante en su uso durante los últimos años. Durante ese mismo período, hemos sido testigos de niveles de participación sin precedentes en nuestras propiedades a medida que los clientes buscan contenido premium confiable. Si bien estas decisiones nunca son fáciles, a veces debemos tomar decisiones difíciles con respecto a productos que ya no se ajustan a nuestra estrategia a largo plazo a medida que nos enfocamos en otras áreas del negocio.

A partir de ahora, no podrás crear grupos nuevos en el sitio y el 15 de diciembre se hará el cierre definitivo, y no se permitirá el acceso a usuarios, así como el bloqueo al envío y recepción de correos propios de la comunidad. “Los correos electrónicos que ha enviado y recibido permanecerán en su correo electrónico, aunque a partir del 15 de diciembre no se enviarán ni recibirán mensajes de los miembros de su grupo. Si intenta enviar un correo electrónico a su grupo después del 15 de diciembre, su mensaje no se entregará y recibirá una notificación de error.”

Para alentar la migración a otros sitios, Yahoo comparte una lista de servicios en los que el usuario puede replicar la experiencia de los grupos. Facebook Groups y Google Groups figuran entre los mencionados. Si eres administrador de un grupo en Yahoo recuerda exportar tus datos de esta manera:

Página del Grupo / administrar / administrar miembros / menú /exportar. Esto garantiza que tu lista de integrantes pueda mantenerse a salvo e importarse desde otros istemas.