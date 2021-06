El reporte aún no es oficial, sino una investigación realizada por un medio internacional. | Fuente: Unsplash

Facebook está trabajando en su primer reloj inteligente o smartwatch para ser lanzado al público por un precio estimado de 400 dólares.

La información ha sido obtenida por The Verge y menciona que el dispositivo contará con una pantalla con dos cámaras que se podrá retirar de la muñeca para tomar fotos y videos, los cuales podrán ser compartidos directamente a las cuentas de Facebook e Instagram sincronizadas.

Por lo mismo, también podría ser lanzado junto a accesorios para que pueda ser implementado desde un dron o parecidos.

Más características

Por el lado del monitoreo de la salud, el smartwatch manejará un monitor de frecuencia cardiaca para los usuarios.

Una parte que, de cierta manera, tranquiliza a los usuarios es que el smartwatch no necesitará obligatoriamente sincronizarse con la cuenta del usuario de Facebook, por lo que la información de salud podría no verse comprometida como sí los datos de la red social. Por otro lado, Facebook está trabajando con los principales operadores inalámbricos de EE. UU. para admitir la conectividad LTE en el reloj, lo que significa que no será necesario emparejarlo con un teléfono para que funcione.

Se espera, primero, que el reloj inteligente tenga un sistema operativo personalizado de Android y que cuente con su propia app de teléfono. Asimismo, tendrá relación con lentes de realidad aumentada que la propia Facebook quiera lanzar.

Facebook tiene como objetivo lanzar la primera versión del reloj en el verano de 2022 y ya está trabajando en la segunda y tercera generación para los años siguientes. Los empleados han discutido recientemente el precio del dispositivo en aproximadamente 400 dólares, pero el precio podría cambiar.

Si bien es poco probable, Facebook también podría desechar el reloj por completo, ya que el dispositivo aún no ha entrado en producción en masa o incluso se le ha dado un nombre oficial.

