Las sugerencias empezaron a causar misterio entre una gran cantidad de usuarios. | Fuente: AFP

En los últimos días, una gran cantidad de usuarios de Facebook sin relaciónalguna han reportado la gran cantidad de sugerencia de amistad de “mujeres sexys”: en bikinis y poses sugerentes. El hecho generó intriga (y suponemos que más de un malentendido entre parejas), pero parece esconder algo más allá de lo evidente.

Ninguno de estos perfiles cuenta con amigos en común con los usuarios, tienen poco tiempo de haberse creado y sus fotos son genéricas y recientes. ¿Por qué nos añaden?

No todo lo que brilla es oro

En conversaciones con el diario El País, Vicente Díaz, analista de la empresa de seguridad informática Kaspersky, nos brinda una explicación clara del asunto: "Estos perfiles pueden ser creados por personas o robots y están a la orden del día".

El motivo de su existencia es tendencioso y con distintas vertientes. O sirves de base de datos para alguna organización o te tratan de enviar un archivo malicioso en los mensajes que cruces con “ellas” que no harán más que robarte información privada.

El ramsonware se instala en tu ordenador luego de enviarte un “gracioso video”: se descarga un código y este accede a tus archivos. Pueden hasta "secuestrar" tu PC.

Consejos

El principal: ¡NO AÑADAS PERSONAS QUE NO CONOZCAS! Aunque es una recomendación muy básica, es la que los usuarios más ignoran. Nadie te contacta sin razón alguna.

"A veces aceptamos a gente que no conocemos y pensamos que no pasa nada, porque la tenemos ahí, y no interactuamos con ella", dice Manuel Ransán, experto en ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), "pero estamos continuamente expuestos a que tenga toda nuestra información o nos engañe mediante un enlace o descargable".

La ciberdelincuencia está creciendo en número. Existen mafias dedicadas íntegramente a navegar por internet y buscar incautos. Desconfía de cualquier mensaje y link sospechoso que encuentres.